Общество

«Поблажек никаких нет»: журналисты накануне 8 Марта провели день с кавалеристками Волгограда

Общество 08.03.2023 08:30
0
08.03.2023 08:30


Вы можете их увидеть на главной высоте России — Мамаевом кургане. Еще одно место, где можно встретить женщин, восседающих на конях, — парк ЦПКиО в самом сердце Волгограда. Безопасность футбольных матчей и больших концертов тоже обеспечивают они. 

Накануне Международного женского дня корреспонденты ИА «Высота 102» побывали на базе кавалерийского взвода, подчиненного городскому УМВД. По словам сержанта полиции Екатерины Железкиной, здесь разделение на мужские и женские профессии давно ушло в прошлое.



— Наше подразделение существует более трех лет, но многие до сих пор удивляются, увидев полицейского на лошади. Для них это в новинку. Конечно, это привлекает внимание, вызывает у людей неподдельный интерес. Все хотят погладить, спрашивают, можно ли сфотографироваться, — рассказывает сотрудница кавалерийского взвода в составе полка ППС УМВД России по Волгограду. — Так уж сложилось, что работа с лошадьми все-таки ближе женщинам. В нашем взводе есть и мужчины, в общей сложности 21 сотрудник, но в кавалерию идут все-таки по любви, а это больше по женской части. 


Сейчас в подразделении, открытом в октябре 2019 года, 15 лошадей. В основном сюда попадают уже взрослые обученные лошади, но есть и исключения.  Среди пород — орловские рысистые, спортивные помеси, и даже есть чистокровная верховая кабардинская. В основном лошади прибывают в Волгоградскую область из соседнего Воронежского региона и города Волжского. 

Любая из кавалеристок с легкостью может догнать и задержать нарушителя.  Каждый день на базе, расположенной в Дзержинском районе Волгограда, проводится комплекс тренировок, включающий в себя среди прочего преодоление препятствий и оттачивание навыков верховой езды. Преимущества кавалерийского патруля – в высокой мобильности и выносливости, что позволяет преодолевать значительные расстояния во время дежурства. 


Екатерина Железкина не отрицает: выбранная ею профессия сложна в физическом плане.  

— Мы же не только всегда в патрулях. Это, скажем так, парадная сторона. Много времени занимают тренировки, чистка конюшни, разгрузка сена. Работаем наравне с мужчинами. Поблажек у нас никаких нет. Но эмоциональная отдача, когда работаешь с лошадьми, все это компенсирует. Невозможно не любить этих животных. Как бы тяжело тебе ни было, в любом случае они вызывают только положительные эмоции. 


Заместитель командира кавалерийского взвода старший лейтенант полиции Ирина Москалева уверена, что лошадь очень тонко чувствует человека. 

— Она чувствует и страх, поэтому иногда начинает припугивать. Может что-то сделать, где-то увильнуть, топнуть ножкой, – говорит Ирина. – Когда закрепляем лошадей за сотрудниками, конечно, учитываем предпочтения полицейского-кавалериста. Мне, например, Эталон нравится своей мастью, и тем, как он обучен. Мне приятно с ним работать. Мы друг друга слышим и понимаем. 

По словам волгоградки, работа с каждой лошадью начинается со взаимной проверки. 

– Первоначально любая лошадь проверяет всадника. Так было и с Эталоном. Он пробовал лениться, показывал характер. Но важно понимать, что обучение лошади исключает любое применение силы, лошадка очень нежное существо. Опять-таки, я вешу около 50 килограммов, он весит около 500. Ну какая грубая сила может быть? 

Рабочий график у кавалеристок довольно напряженный. Все календарные праздники и массовые мероприятия ложатся на их хрупкие плечи. 8 марта — обычный рабочий день. И снова тренировки, и опять патрули. Но таков выбор женщин, всегда остающихся на коне. 










Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»

Видео: Алексей Костяков / ИА «Высота 102» 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
08.03.2023 12:39
Общество 08.03.2023 12:39
Комментарии

0
Далее
Общество
08.03.2023 11:17
Общество 08.03.2023 11:17
Комментарии

0
Далее
Общество
08.03.2023 10:51
Общество 08.03.2023 10:51
Комментарии

0
Далее
Общество
08.03.2023 09:34
Общество 08.03.2023 09:34
Комментарии

0
Далее
Общество
08.03.2023 08:00
Общество 08.03.2023 08:00
Комментарии

0
Далее
Общество
07.03.2023 20:38
Общество 07.03.2023 20:38
Комментарии

0
Далее
Общество
07.03.2023 20:07
Общество 07.03.2023 20:07
Комментарии

0
Далее
Общество
07.03.2023 18:49
Общество 07.03.2023 18:49
Комментарии

0
Далее
Общество
07.03.2023 17:25
Общество 07.03.2023 17:25
Комментарии

0
Далее
Общество
07.03.2023 16:55
Общество 07.03.2023 16:55
Комментарии

0
Далее
Общество
07.03.2023 16:13
Общество 07.03.2023 16:13
Комментарии

0
Далее
Общество
07.03.2023 14:03
Общество 07.03.2023 14:03
Комментарии 0

0
Далее
Общество
07.03.2023 14:02
Общество 07.03.2023 14:02
Комментарии

0
Далее
Общество
07.03.2023 13:00
Общество 07.03.2023 13:00
Комментарии

0
Далее
Общество
07.03.2023 12:38
Общество 07.03.2023 12:38
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:39
«До этого мы думали, что видели все»: шокирующие размерами помойки оттаяли в спальных районах ВолгоградаСмотреть фотографии
11:17
«Больше, чем в Москве»: в ЦПКиО Волгограда установили 9-тонную кровлю «Свадебной карусели»Смотреть фотографии
10:51
На Украине погиб старший прапорщик из Волгоградской области Андрей КипринСмотреть фотографии
10:07
Добычей стал белый медведь. В Волгограде под покровом ночи обнесли Express БукетСмотреть фотографии
09:34
В Волгограде откроют выставку портретов жен участников СВОСмотреть фотографии
08:30
«Поблажек никаких нет»: журналисты накануне 8 Марта провели день с кавалеристками ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
08:00
Ночные заморозки и +14 °С днем: что будет с погодой в Волгограде к выходнымСмотреть фотографии
21:08
Потерял управление. В Волгограде в массовом ДТП перевернулся внедорожникСмотреть фотографии
20:38
На Украине погиб житель Волгоградский области Александр БурдюковСмотреть фотографии
20:07
Жителям поселка под Волгоградом пересчитали плату из-за холода в квартирахСмотреть фотографии
19:23
Волгоградцы стали чаще болеть гриппом В и риновирусомСмотреть фотографии
18:49
Нуждается в медпомощи: в Волгограде больше недели назад бесследно исчез мужчинаСмотреть фотографии
17:25
«У мамы было давление 200»: под Волгоградом скорая не приехала к 92-летней вдове фронтовикаСмотреть фотографии
16:55
Депутаты Волгоградской облдумы утвердят новые выплаты семьям погибших в СВО 14 мартаСмотреть фотографии
16:50
В сгоревшем приюте «Хвостики» под Волгоградом погибли пять собакСмотреть фотографииCмотреть видео
16:13
Фестиваль красок Холи пройдет в ЦПКиО Волгограда 8 мартаСмотреть фотографии
15:28
В Волгограде ищут очевидцев падения из маршрутки 19-летней пассажиркиСмотреть фотографии
14:08
В Котово прокуратура собрала экстренное совещание из-за пропажи тепла в шести домахСмотреть фотографии
14:02
Экс-главе волгоградского СУ СКР Музраеву продлили стражу до 13 апреляСмотреть фотографии
13:49
В Волгограде проверят перевозчика после видео с выпавшей из маршрутки пассажиркиСмотреть фотографии
13:00
Бочаров предложил новые выплаты семьям погибших и раненых на СВО волгоградцевСмотреть фотографии
12:51
Глава поселения в Волгоградской области пошел на подлог для повышения зарплатыСмотреть фотографии
12:38
Гендиректор «Ситиматик-Волгоград» извинился перед инвалидом за ошибочное требование долгаСмотреть фотографии
11:04
В Волгоградской области на 1 тысячу женщин приходится 880 мужчинСмотреть фотографии
10:29
На таможне в Волгограде задержали партию марихуаны из ИспанииСмотреть фотографии
10:24
В военном суде Ростова идут прения по делу экс-главы СУ СКР по Волгоградской области МузраеваСмотреть фотографии
10:02
Рейсовый автобус «Волгоград – Москва» разбился в Тамбовской области: пять человек пострадалиСмотреть фотографии
09:57
В Волгограде пассажирку маршрутки № 98 выбросило из салона на повороте: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:51
Клиенты Tele2 в Волгоградской области стали чаще выбирать смартфоны с поддержкой eSIMСмотреть фотографии
09:27
Волгоградские налоговики навестили подшефный детский дом в ЛНРСмотреть фотографии
 