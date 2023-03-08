Вы можете их увидеть на главной высоте России — Мамаевом кургане. Еще одно место, где можно встретить женщин, восседающих на конях, — парк ЦПКиО в самом сердце Волгограда. Безопасность футбольных матчей и больших концертов тоже обеспечивают они.

Накануне Международного женского дня корреспонденты ИА «Высота 102» побывали на базе кавалерийского взвода, подчиненного городскому УМВД. По словам сержанта полиции Екатерины Железкиной, здесь разделение на мужские и женские профессии давно ушло в прошлое.





— Наше подразделение существует более трех лет, но многие до сих пор удивляются, увидев полицейского на лошади. Для них это в новинку. Конечно, это привлекает внимание, вызывает у людей неподдельный интерес. Все хотят погладить, спрашивают, можно ли сфотографироваться, — рассказывает сотрудница кавалерийского взвода в составе полка ППС УМВД России по Волгограду. — Так уж сложилось, что работа с лошадьми все-таки ближе женщинам. В нашем взводе есть и мужчины, в общей сложности 21 сотрудник, но в кавалерию идут все-таки по любви, а это больше по женской части.





Сейчас в подразделении, открытом в октябре 2019 года, 15 лошадей. В основном сюда попадают уже взрослые обученные лошади, но есть и исключения. Среди пород — орловские рысистые, спортивные помеси, и даже есть чистокровная верховая кабардинская. В основном лошади прибывают в Волгоградскую область из соседнего Воронежского региона и города Волжского.

Любая из кавалеристок с легкостью может догнать и задержать нарушителя. Каждый день на базе, расположенной в Дзержинском районе Волгограда, проводится комплекс тренировок, включающий в себя среди прочего преодоление препятствий и оттачивание навыков верховой езды. Преимущества кавалерийского патруля – в высокой мобильности и выносливости, что позволяет преодолевать значительные расстояния во время дежурства.





Екатерина Железкина не отрицает: выбранная ею профессия сложна в физическом плане.

— Мы же не только всегда в патрулях. Это, скажем так, парадная сторона. Много времени занимают тренировки, чистка конюшни, разгрузка сена. Работаем наравне с мужчинами. Поблажек у нас никаких нет. Но эмоциональная отдача, когда работаешь с лошадьми, все это компенсирует. Невозможно не любить этих животных. Как бы тяжело тебе ни было, в любом случае они вызывают только положительные эмоции.





Заместитель командира кавалерийского взвода старший лейтенант полиции Ирина Москалева уверена, что лошадь очень тонко чувствует человека.

— Она чувствует и страх, поэтому иногда начинает припугивать. Может что-то сделать, где-то увильнуть, топнуть ножкой, – говорит Ирина. – Когда закрепляем лошадей за сотрудниками, конечно, учитываем предпочтения полицейского-кавалериста. Мне, например, Эталон нравится своей мастью, и тем, как он обучен. Мне приятно с ним работать. Мы друг друга слышим и понимаем.

По словам волгоградки, работа с каждой лошадью начинается со взаимной проверки.

– Первоначально любая лошадь проверяет всадника. Так было и с Эталоном. Он пробовал лениться, показывал характер. Но важно понимать, что обучение лошади исключает любое применение силы, лошадка очень нежное существо. Опять-таки, я вешу около 50 килограммов, он весит около 500. Ну какая грубая сила может быть?

Рабочий график у кавалеристок довольно напряженный. Все календарные праздники и массовые мероприятия ложатся на их хрупкие плечи. 8 марта — обычный рабочий день. И снова тренировки, и опять патрули. Но таков выбор женщин, всегда остающихся на коне.





































Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»

Видео: Алексей Костяков / ИА «Высота 102»