В Волгограде проверят перевозчика после видео с выпавшей из маршрутки пассажирки

Расследования 07.03.2023 13:49
0
07.03.2023 13:49
Прокуратура Волгоградской области начала проверку в связи с выпадением 19-летней девушки из маршрутного такси на проезжую часть.
- В ходе надзорной проверки будет дана правовая оценка соблюдению требований законодательства при организации пассажирских перевозок. По итогам проверки будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.
Напомним, что это дорожное происшествие случилось в Центральном районе Волгограда напротив дома №21 по улице Краснознаменской накануне примерно в 17.50. Из салона маршрутки № 98 на ходу выпала девушка. Причиной случившегося стало самопроизвольное открытие двери. Пострадавшую доставили в больницу.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
Глава поселения в Волгоградской области пошел на подлог для повышения зарплаты07.03.2023 12:51
Расследования 07.03.2023 12:51
На таможне в Волгограде задержали партию марихуаны из Испании07.03.2023 10:29
Расследования 07.03.2023 10:29
В военном суде Ростова идут прения по делу экс-главы СУ СКР по Волгоградской области Музраева07.03.2023 10:24
Расследования 07.03.2023 10:24
Жительнице Волгограда за мнимую инвалидность грозит до 8 лет колонии07.03.2023 09:17
Расследования 07.03.2023 09:17
ФСБ установила организатора планируемой диверсии на нефтепроводе в Волгоградской области06.03.2023 11:16
Расследования 06.03.2023 11:16
«А мы их не просили»: жители Волжского собираются судиться с мэрией из-за признания домов аварийными05.03.2023 19:15
Расследования 05.03.2023 19:15
В Волгограде возбудили дело из-за звонка стоматологов05.03.2023 15:10
Расследования 05.03.2023 15:10
«Похудел на 10 кг»: в Волгограде родные больного срочника требуют оказания ему медпомощи05.03.2023 14:15
Расследования 05.03.2023 14:15
Бастрыкин приказал вернуть горячую воду жителям дома в Волгограде05.03.2023 11:41
Расследования 05.03.2023 11:41
Житель Подмосковья за 100 тысяч рублей согласился сжечь чужую машину в Волгоградской области04.03.2023 16:20
Расследования 04.03.2023 16:20
В Волгограде осудят торговавшего госнаградами антиквара04.03.2023 08:42
Расследования 04.03.2023 08:42
«Подвиг веры и долга»: в Волгоградской области увековечили память погибшего на СВО бойца ОМОН03.03.2023 16:24
Расследования 03.03.2023 16:24
Телесериал продюсера Сергея Жигунова продают для погашения долгов волгоградскому банку03.03.2023 14:15
Расследования 03.03.2023 14:15
В Волгограде задержали семейную пару наркодилеров03.03.2023 12:58
Расследования 03.03.2023 12:58
Исполнил свою мечту: волжанин сел в тюрьму за попытку убийства подруги03.03.2023 10:34
Расследования 03.03.2023 10:34