Расследования

Бастрыкин приказал вернуть горячую воду жителям дома в Волгограде

Расследования 05.03.2023 11:41
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05.03.2023 11:41



Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил волгоградским следователям разобраться в причинах коммунальных проблем жителей дома №18 по ул. Дубровской в Ворошиловском районе. В ряде подъездов многоквартирного дома отмечаются перебои с горячей водой, при этом граждане исправно вносят платежи за коммунальный ресурс. Как сообщили ИА «Высота 102» в федеральном ведомстве, следственными органами СУ СК по Волгоградской области организована проверка по данному факту.

- Председатель следственного комитета России поручил руководителю СУ СК России по Волгоградской области Василию Семенову  представить доклад по ситуации и о ходе проверочных мероприятий, - говорится в сообщении СК РФ.

Напомним, как сообщало ИА «Высота 102», в Волгограде жильцы пятиэтажного дома №18 по ул. Дубовской в Ворошиловском районе уже неделю вынуждены существовать без горячей воды. В то время, как волгоградцы не имеют возможности принять нормально ванну, управляющая компания, со слов жильцов, составляет акты о том, что температура подаваемого ресурса составляет не меньше 30 градусов.

В «Концессиях теплоснабжения» пояснили, что нарушений в подаче ресурса выявлено не было. Причина может скрываться в проблемах с циркуляцией теплопровода внутридомовых сетей. Работы планировалось провести на выходных.


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