Бастрыкин приказал вернуть горячую воду жителям дома в Волгограде









Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил волгоградским следователям разобраться в причинах коммунальных проблем жителей дома №18 по ул. Дубровской в Ворошиловском районе. В ряде подъездов многоквартирного дома отмечаются перебои с горячей водой, при этом граждане исправно вносят платежи за коммунальный ресурс. Как сообщили ИА «Высота 102» в федеральном ведомстве, следственными органами СУ СК по Волгоградской области организована проверка по данному факту.





- Председатель следственного комитета России поручил руководителю СУ СК России по Волгоградской области Василию Семенову представить доклад по ситуации и о ходе проверочных мероприятий, - говорится в сообщении СК РФ.







Напомним , как сообщало ИА «Высота 102», в Волгограде жильцы пятиэтажного дома №18 по ул. Дубовской в Ворошиловском районе уже неделю вынуждены существовать без горячей воды. В то время, как волгоградцы не имеют возможности принять нормально ванну, управляющая компания, со слов жильцов, составляет акты о том, что температура подаваемого ресурса составляет не меньше 30 градусов.





В «Концессиях теплоснабжения» пояснили, что нарушений в подаче ресурса выявлено не было. Причина может скрываться в проблемах с циркуляцией теплопровода внутридомовых сетей. Работы планировалось провести на выходных.