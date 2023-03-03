В Волгограде жильцы дома на ул. Дубовской шесть дней разыскивают горячую воду

В Волгограде жильцы пятиэтажного дома №18 по ул. Дубовской в Ворошиловском районе с минувшего воскресенья остаются без горячей воды. В то время, как волгоградцы не имеют возможности принять нормально ванну, управляющая компания, с их слов, составляет акты о том, что температура подаваемого ресурса составляет не меньше 30 градусов. В «Концессии теплоснабжения», в свою очередь, сообщают, что в ближайшие дни проблема будет устранена.

– Все началось с прошлого воскресенья, когда нам отключили горячую воду. Из крана вместо горячей или хотя бы чуть теплой полилась ледяная, – рассказал ИА «Высота 102» житель дома Антон. – При этом управляющая компания на основе осмотра трех квартир составила акт о том, что температура воды не ниже 30 градусов. Это, конечно, удивительно, ведь в такой воде стынут руки.

По словам Антона, в компании «Концессии теплоснабжения» на неделе ему ответили, что заявка по дому принята, но пока не в работе.

– Тем временем, уже шесть дней мы вынуждены купать детей, нагревая воду. Когда примерно решится проблема, вообще неизвестно, – говорит волгоградец. – А хотелось бы понимать. В доме живут в том числе и беременные женщины.

Мужчина уточняет, что со своей проблемой дозвонился уже и в районную администрацию, где ему сообщили, что в подвале дома нужно срочно менять трубу. Вот только «срочно» не значит, что работы начнутся уже сегодня.

По информации «Концессии теплоснабжения» причина отсутствия горячей воды никак не связана с работой компании. Тем не менее, наличие проблемы здесь признают и называют примерные сроки ее устранения.

– По адресу ул. Дубовская, 18 не было выявлено нарушений в подаче ресурса. Причиной отсутствия горячей воды может быть нарушение циркуляции теплопровода внутридомовых сетей, – сообщили в компании. – В ближайшее время бригада «Концессии» совместно с УК проведет необходимые работы по восстановлению циркуляции. Работы будут проводиться согласно графику. Начало работ планируются на выходные.

Редакция «Высоты 102» будет следить за ситуацией.