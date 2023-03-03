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Число пользователей нейросетей выросло в пять раз

Телеком 03.03.2023 16:03
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03.03.2023 16:03


Оператор  Tele2 проанализировал активность клиентов в нейросетях. В исследование вошли площадки, где искусственный интеллект создает изображения, музыку и тексты. В первые два месяца 2023 года на фоне роста интереса к Midjourney и ChatGPT количество посетителей и других площадок нейросетей выросло в пять раз, а число дней взаимодействия с ИИ – в три раза относительно августа 2022. Наибольшее проникновение нейросетей по продолжительности использования, после Москвы и Санкт-Петербурга, зафиксировано в Челябинской области, в Краснодарском крае и Адыгее, Пермской области.
В исследовании оценивалось количество пользователей, которые заходят на ресурсы нейросетей и суммарное количество дней с активностью за семь месяцев. Стоит отметить, что пол не оказывает значительного влияния: 54% пользователей – женщины, также они взаимодействуют с нейросетями 53% от суммарного количества дней. Волгоградская область заняла 23 место в рейтинге пользования нейросетями, здесь доля женщин-юзеров весомее (63%), также они суммарно проводили за работой с нейросетями времени больше, чем мужчины (58%). При анализе аудитории по возрастным группам соотношение между мужчинами и женщинами сохраняется независимо от возраста.
Больше всего пользователей традиционно живут в Москве и Санкт-Петербурге – 18% и 8% соответственно. Если смотреть на доли пользователей по типу платформ, то нейросети, способные создавать музыку, интересны мужчинам из Свердловской области и женщинам из Новосибирской области. Искусственный интеллект, способный писать тексты, востребован у женщин из Краснодарского края и Адыгеи и мужчин из Мурманской области. При этом активность клиентов в нейросетях не коррелируется с количеством пользователей в регионе. Так, больше всего дней за созданием иллюстраций в нейросетях провели мужчины из Нижегородской области и женщины из Красноярского края. В музыкальных нейросетях лидируют мужчины из ЯНАО, жительницы Чувашии и Красноярского края. За генерацией текста с нейросетями больше всего дней проводят пензенцы и женщины из Кемеровской области.
Интересно, что волгоградцы в большинстве заинтересовались генерацией текстового контента (72%) и почти не пользовались нейросетями для создания музыки (всего 9%). Из тех, кто создавал тексты, 60% – женского пола, а вот среди небольшого количества создателей визуала и музыки женщины и мужчины распределены в равных долях, по 50%.
Наибольшая доля пользователей среди женщин в возрасте от 31 до 40 лет – 34%. На втором месте абоненты-женщины, которым сейчас от 19 до 25 лет (24%), на третьем – группа 26-30 лет (23%). Среди мужчин наибольшая доля также у пользователей в возрасте от 31 до 40 лет (34%). На втором месте – посетители нейросетей 26-30 лет (23%), на третьем – молодые люди в возрасте от 19 до 25 лет (20%).
Большинство посетителей нейросетей Волгоградской области пользуются смартфонами на операционной системе Android – 72%, у 19% клиентов – устройства с iOS, еще 9% приходится на другие операционные системы: RTOS, Windows phone, Linux и операционная система смартфонов Huawei – Harmony.
RuGPT прокомментировала популярность нейросетей (как смогла):
  В январе и феврале интерес к нейросетям у обычных интернет-пользователей вырос в пять раз. Это связано с тем, что компании разработчики начали предлагать широкий набор платформ и инструментов для использования в своих образовательных программах, в том числе – мультиязычные версии. Эти платформы позволяют создавать не только виртуальные машины с мощными серверами, но и разнообразные web-приложения.

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