Жители ТОС «Лидер-2» из Михайловки Волгоградской области накануне встретились с чиновниками из городской администрации, пытаясь в очередной раз выяснить, на что были потрачены средства, которые, как следует из отчетов, ушли на содержание открытого несколько лет назад детского городка. Как сообщили ИА «Высота 102» местные жители, встреча проходила в присутствии активистов волгоградского отделения ОНФ, приехавших собственными глазами посмотреть на площадку раздора.





– На встречу пришли жители, которые были в шоке от того, что услышали, - рассказала ИА «Высота 102» председатель ТОС «Лидер-2» Таисия Забазнова. – Подрядчик, который якобы ремонтировал нашу площадку, заявил, что у нас «не дети, а варвары, которые все ломают, а жители – алкаши, которые бухают на этой площадке». Его поддержала заместитель главы Михайловки по вопросам ЖКХ и благоустройства Ирина Бахолдина. Она сказала – «Да кому делать? Алкашам, которые все ломают после ремонта? А я потом выкручиваюсь, что администрация ничего здесь не ремонтировала». Мы были потрясены этими оскорблениями. Кто давал право чиновникам там говорить о людях? Конечно, алкаши есть везде, и в центре Михайловки такие люди тоже живут, не только на окраине. Но называть так жителей неприемлемо. Это говорит о презрении чиновников к людям и неуважении к тем, для кого, собственно, они должны работать, за что им, как известно, и деньги платят.

По словам Таисии Забазновой, чиновники пытались убедить членов ОНФ, что на содержание и ремонт площадки в действительности были потрачены немалые суммы. При этом Ирина Бахолдина признала, что в ответе на запрос Таисии Забазновой с просьбой отчитаться о тратах на объект благоустройства, была допущена ошибка в одной цифре, переложив вину на специалиста. Однако на документе стояла подпись Ирины Бахолдиной, что, как считает Таисия Забазнова, не умаляет ее вины в предоставлении недостоверных сведений.

После инспекции площадки члены делегации волгоградского отделения ОНФ пообещали разобраться в конфликтной ситуации, заявив о намерении направить запрос в администрацию городского округа, а затем – в прокуратуру Михайловки с целью выяснения соответствия указанных чиновниками трат на содержание площадки и реальных расходов.

Напомним, как ранее сообщало ИА «Высота 102», председатель ТОС «Лидер-2» Таисия Забазнова обратилась в московский офис ОНФ с просьбой помочь выяснить реальные траты на содержание детского городка, введенного в эксплуатацию осенью 2018 года. Скандальный ролик, выложенный в соцсети, вызвал немало откликов у пользователей, поддержавших активистку.

По словам Таисии, все эти годы жители своими силами и средствами поддерживали объект благоустройства в порядке, закупали краску, перчатки, мусорные мешки и другой инвентарь для ухода за площадкой и проводили мелкий ремонт. Однако, когда руководитель ТОС обратилась в администрацию городского округа с просьбой выделить хоть какие-то деньги на содержание городка и обеспечить общественную организацию минимумом подручных средств, она с изумлением узнала, что, оказывается, администрация городского округа уже потратила на площадку немалые деньги. Как утверждает Таисия Забазнова, если бы ТОС получил столько краски и других стройматериалов, которые, по заверению чиновников, ушли на содержание детского городка, то их хватило бы на десяток лет.

Редакция ИА «Высота 102» будет следить за развитием событий.