Общество

Плата за ЖКУ в Волгоградской области с 1 марта изменится из-за новых методов расчетов

Общество 14.02.2023 16:37
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14.02.2023 16:37


С 1 марта текущего года в России вступает в силу изменения в правила определения нормативов потребления ЖКУ при использовании общего имущества в многоквартирных домах. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на «Парламентскую газету», это может привести к росту коммунальных платежей для неопределенного числа граждан, в том числе в Волгоградской области.

Поясняется, что изменения направлены на то, чтобы приблизить расчетные значения потребления коммунальных услуг и ресурсов к уровню фактического потребления. Это скажется на оплате горячей и холодной воды, электричества и водоотведения. Появится не существовавший раньше норматив расхода тепловой энергии на подогрев воды. В данном случае речь идет о коммунальных ресурсах, которые потребляются на общедомовые нужды. Эксперты отмечают, что цифры в квитанциях могут немного увеличиться, поскольку прежние нормативы часто не соответствовали реальности, но резкого роста не прогнозируют.

Кроме того, с 1 марта у жителей появится возможность добиться перерасчета за коммунальную услугу, которая не оказывалась. К примеру, можно будет меньше заплатить за вывоз мусора, если отсутствовали дома больше пяти дней. Для этого в УК в течение 30 дней после возвращения домой необходимо написать заявление с приложением документов, подтверждающих путешествие, командировку, лечение и прочее. 

В комитете тарифного регулирования Волгоградской области пояснили, что с 1 марта уполномоченные органы начнут работу по пересмотру установленных нормативов в соответствии с новыми требованиями. 

– Одним из ключевых изменений при расчете нормативов на содержание общего имущества является введение при их расчете метода аналогов, т.е. на основе выборочного наблюдения потребления коммунальных услуг в конкретных многоквартирных или жилых домах, оборудованных общими (коллективными) и индивидуальными приборами учета ресурсов, – пояснили в профильном комитете. – В случае, если необходимый объем выборки многоквартирных (жилых) домов будет достигнут, то расчет будет произведен с помощью метода аналогов на основании приборного учета. 

Требования к выборке установлены в новых правилах определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме. Специалисты пока не могут спрогнозировать, насколько увеличится или уменьшится оплата за потребление коммунальных ресурсов на общедомовые нужды.

– На сегодняшний день сложно сказать, в какую сторону изменятся нормативы при расчете с использованием метода аналогов, поскольку это будет зависеть от фактических данных по потреблению коммунальных ресурсов многоквартирными и жилыми домами. В случае отсутствия или недостаточности данных приборного учета применяется расчетный метод, – поясняют сотрудники комитета.

Напомним, что тарифы в 2023 году на коммунальные услуги меняться не будут. Все тарифные решения были приняты в ноябре 2022 года и будут действовать до 1 июля 2024 года. 

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