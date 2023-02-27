Волгоградские чиновники опровергли информацию о повышении тарифов на ЖКУ с 1 марта

В Волгограде 27 февраля чиновники опровергли тиражируемую в СМИ информацию о повышении тарифов на ЖКУ с 1 марта. До июля 2024 года они меняться не будут, заявил, в частности, зампред комитета тарифного регулирования Волгоградской области Алексей Раух.

– Информация о повышении с 1 марта 2023 года в Волгоградской области тарифов на жилищно-коммунальные услуги не соответствует действительности: в текущем году тарифы остаются прежними и меняться не будут, — сообщил Раух. — Тарифные решения, принятые по всей стране в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14.11.2022 № 2053, вступили в силу с 1 декабря 2022 года и будут действовать до 1 июля 2024 года. Изменение тарифов на коммунальные услуги в Волгоградской области в 2022 году производилось в соответствии с федеральным законодательством: индексация составила минимально возможные 9%, что не превышает уровень инфляции.

В комитете допускают, что информация о росте тарифов может быть искажена в связи с предстоящим изменением правил определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме. Напомним, что обновленные правила вступают в силу как раз с 1 марта 2023 года.