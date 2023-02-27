В Волгограде юный водитель сбил женщину с подростком на переходе

Происшествия 27.02.2023 10:13
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27.02.2023 10:13
Женщина и 15-летняя девочка пострадали в результате наезда автомобиля в Краснооктябрьском районе Волгограда.
Как сообщили в ГУ МВД России по региону, 22-летний водитель автомобиля «Лада-219010», который двигался по улице Таращанцев в сторону проспекта Металлургов, при повороте налево сбил 38-летнюю женщину и подростка. Пешеходы переходили проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, но водитель им дорогу не уступил.
Пострадавших с места происшествия с травмами госпитализировали в больницу.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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