В Волгограде юный водитель сбил женщину с подростком на переходе









Женщина и 15-летняя девочка пострадали в результате наезда автомобиля в Краснооктябрьском районе Волгограда.

Как сообщили в ГУ МВД России по региону, 22-летний водитель автомобиля «Лада-219010», который двигался по улице Таращанцев в сторону проспекта Металлургов, при повороте налево сбил 38-летнюю женщину и подростка. Пешеходы переходили проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, но водитель им дорогу не уступил.

Пострадавших с места происшествия с травмами госпитализировали в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области



