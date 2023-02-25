Звоните, куда нужно: волгоградцам предлагают пожаловаться на работодателей









В Волгоградской области продолжается борьба с теневой занятостью и серыми зарплатами. Как сообщили в комитете по труду и занятости населения региона, работники, которых вынуждают трудиться неофициально и платят зарплату «в конверте», могут сообщить об этом на «горячую» линию: 8 (8442) 30-99-60.

На недавнем заседании Межведомственной комиссии по снижению уровня неформальной занятости и легализации трудовых отношений в Южном федеральном округе было отмечено, что Волгоградская область входит в число регионов с наименьшей долей неофициально занятых граждан.

Так, в 2022 удалось легализовать деятельность 28 135 граждан. На этот результат повлияла адресная работа с работодателями, допустившими нарушения трудовых прав работников, выездные профилактические визиты в организации и предприятия, меры государственной поддержки и информационно-разъяснительная работа в этом направлении.



