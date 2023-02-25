Общество

Районы и города Волгоградской области запросили 46,5 млн рублей на ремонт мемориалов

Общество 25.02.2023 12:19
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25.02.2023 12:19



В Волгоградской области на сохранение объектов, увековечивающих память защитников Отечества, в 2023 году от муниципальных образований запрошено субсидий на 46,5 миллиона рублей.
Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на протокол заседания комиссии по проведению отбора муниципальных образований на предоставление в 2023 году субсидий из областного бюджета на ремонт памятников, в обозначенный для отбора срок поступили заявки только от 11 муниципальных образований.
Субсидии на ремонт памятников запросили три города. Волгоград просит на эти цели 10 039 200 рублей, Камышин – 15 317 100 рублей, Урюпинск – 8 435 080 рублей.
Заявки также поступили от Гуселского сельского поселения Камышинского района в размере 741 240 рублей, Иловлинского городского поселения – 864 000 рублей, Киквидзенского муниципального района – 6 570 000 рублей, Кленовского сельского поселения Жирновского района – 846 000 рублей, Котовского муниципального района – 1 215 000 рублей. Также заявились три сельских поселения из Руднянского района Волгоградской области: Ильменское сельское поселение – 960 380 рублей, Козловское сельское поселение – 900 000 рублей и Медведицкое сельское поселение – 612 000 рублей.
Все поступившие заявки признаны соответствующими условиям отбора. 
Напомним, что ранее администрация Волгограда сообщала о своем намерении привести в порядок еще 44 мемориала. В 2023 году планируется отреставрировать 19 памятников, еще 25 памятных мест обновят в течение 2024-го.  
Также администрация Камышинского района обещала отремонтировать памятник героям Великой Отечественной войны в селе Гусёлка, о плачевном состоянии которого сообщала редакция ИА «Высота 102». 2 февраля, когда вся страна отмечала юбилей Сталинградской победы, к памятнику в Гусёлке не возложили ни единого венка. 

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