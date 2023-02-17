В Волгограде отреставрируют 44 мемориала: полный список по районам

Администрация Волгограда 17 февраля сообщила о намерении привести в порядок еще 44 мемориала. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу мэрии, в 2023 году отреставрируют 19 памятников, еще 25 памятных мест обновят в течение 2024-го.

– В перечень мемориалов, подлежащих восстановлению до конца 2023 года, вошли объекты культурного наследия в пяти районах города – проекты их реставрации были подготовлены заблаговременно, – прокомментировали в горадмине. – Так, например, будут отреставрированы памятник Ф.Э. Дзержинскому на одноименной площади в Тракторозаводском районе, памятный знак в честь воинов-интернационалистов, погибших в Афганистане, в парке у ДК им. Ю.А. Гагарина и монумент «Оборона Царицына» в сквере на пл. Металлургов в Краснооктябрьском районе. В Центральном районе восстановят мемориал на могиле Якова Ермана. Будут приведены в порядок и 11 башен танков Т-34, установленных на постаменты в Тракторозаводском, Краснооктябрьском районе и Советском районах. Объекты являются элементами памятника «Передний край обороны г. Сталинграда в 1942 - 1943 гг.».





План реставрационных работ на 2023 год

Тракторозаводский район:

Башня танка «Т-34» на постаменте - элемент памятника «Передний край обороны г. Сталинграда в 1942 - 1943 гг.» (ул. Н. Отрады, 20б),

Башня танка «Т-34» на постаменте - элемент памятника «Передний край обороны г. Сталинграда в 1942 - 1943 гг.» (на территории школы №87);

Башня танка «Т-34» на постаменте - элемент памятника «Передний край обороны г. Сталинграда в 1942 - 1943 гг.» (ул. Тракторостроителей, 1а);

Памятник Дзержинскому Ф.Э. (пл. Дзержинского).

Краснооктябрьский район:

Две башни танка «Т-34» на постаменте - элементы памятника «Передний край обороны г. Сталинграда в 1942 - 1943 гг.» (пос. Металлургов, у дома № 71а);

Башня танка «Т-34» на постаменте - элемент памятника «Передний край обороны г. Сталинграда в 1942 - 1943 гг.» (в зеленой зоне между ост. «пл. Возрождения» и ост. «ул. 39-ой Гвардейской дивизии»);

Башня танка «Т-34» на постаменте - элемент памятника «Передний край обороны г. Сталинграда в 1942 - 1943 гг.» (пл. Возрождения, у моста);

Башня танка «Т-34» на постаменте - элемент памятника «Передний край обороны г. Сталинграда в 1942 - 1943 гг.» (пос. Баррикады, пр-кт Волжский, напротив дома №16 по ул. Прибалтийской);

Башня танка «Т-34» на постаменте - элемент памятника «Передний край обороны г. Сталинграда в 1942 - 1943 гг.» (пос. Баррикады, вблизи мемориала «Остров Людникова»);

Башня танка «Т-34» на постаменте - элемент памятника «Передний край обороны г. Сталинграда в 1942 - 1943 гг.» (на территории ФНПЦ «Титан-Баррикады»);

Братская могила моряков Волжской флотилии и рабочих завода «Красный Октябрь» (сквер 70-летия Победы);

Памятный знак в честь воинов-интернационалистов, погибших в Афганистане (парк им. Ю.А. Гагарина);

Монумент «Оборона Царицына» (сквер на пл. Металлургов);

Центральный район:

Могила Якова Ермана с памятником павшим борцам за революцию 1918-1919 гг. (Комсомольский сад).

Ворошиловский район:

Благоустройство территории, прилегающей к «Памятнику защитникам Сталинграда, героически сражавшимся у элеватора и особо отличившимся в боях морякам- североморцам» в рамках 2 этапа реставрации мемориала;

Братская могила защитников Красного Царицына (вблизи дома №15а по ул. Пугачевской);

Братская могила защитников Красного Царицына (ул. им. Милиционера Буханцева на тер. ж/д станции Волгоград-2);

Советский район:

Башня танка «Т-34» на постаменте - элемент памятника «Передний край обороны г. Сталинграда в 1942 - 1943 гг.» (вблизи здания пр-кт Университетский, 81, ост. «Зеленое кольцо»);

В текущем году будут подготовлены проекты реставрации мемориалов в шести районах Волгограда. Так, в Краснооктябрьском районе, к примеру, планируют обновить памятник, установленный на месте, где совершил подвиг матрос-пехотинец 193-й стрелковой дивизии Михаил Аверьянович Паникаха. В Советском районе подготовят документацию, необходимую для сохранения исторического места «Лысая гора» (высота 146,0) и расположенной на ней братской могилы воинов 64-й Армии.





План реставрационных работ на 2024 год

Тракторозаводский район:

Памятный знак на месте боев артиллеристов-зенитчиков Сталинградского корпусного района ПВО в дни Сталинградской битвы, (ул. Шурухина, у поворота к Волгоградскому алюминиевому заводу);

Памятный знак на месте боев моряков Волжской военной флотилии, саперов, танкистов и частей НКВД в дни Сталинградской битвы (Алюминиевское кладбище Тракторозаводского района);

Памятный знак на месте боев отрядов народного ополчения Сталинграда в дни Сталинградской битвы (Алюминиевское кладбище Тракторозаводского района);

Памятник, установленный на братской могиле советских воинов (Алюминиевское кладбище Тракторозаводского района);

Скульптура «Защитникам Сталинграда благодарные тракторостроители» (пл. Дзержинского, 1б);

Краснооктябрьский район:

Памятник, установленный на месте, где совершил подвиг матрос-пехотинец 193-й стрелковой дивизии Паникаха М.А. (пересечение пр-кта Металлургов и ул. Таращанцев);

Руины дома директора завода «Баррикады», в котором находился командный пункт 138-й Краснознаменной стрелковой дивизии (пос. Нижние Баррикады);

Руины центральной заводской лаборатории. Место боев 253-го Таращанского стрелкового полка 45-й стрелковой дивизии (территория ВМК «Красный Октябрь»).

Ворошиловский район:

«ЗИС-5», установленный в честь автомобилистов Отечественной войны (ул. Автотранспортная, 29а);

Памятный знак, установленный на месте, где вели ожесточенные бои 62-я, 64-я и 57-я армии (сквер на ул. Радомской);

Могила комсомольца-партизана С. Филиппова (сквер им. Саши Филиппова);

Памятник сталинградским чекистам - бойцам 10 дивизии войск НКВД и работникам милиции г. Сталинграда, защищавшим центральную часть города у устья реки Царицы в 1942 - 1943 гг. (сквер на пл. Чекистов);

Памятник, установленный на братской могиле советских воинов и рабочих, (микрорайон Дар-Гора, кладбище);

Советский район:

Памятник, установленный на братской могиле советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы (пос. Песчанка, ул. Школьная, 8 а);

Памятник, установленный на братской могиле воинов 64-й Армии, погибших в период Сталинградской битвы (Лысая гора);

Историческое место «Лысая гора» (высота 146,0);

Памятник, установленный на братской могиле советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы, (пос. Гули Королевой, вблизи здания по адресу ул. Лейтенанта Мостового, 1);

Памятник, установленный на братской могиле советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы (пос. Водный ул. Школьная);

Братская могила экипажа бомбардировщика, погибшего в дни Сталинградской битвы, (пос. Песчанка, кладбище);

Братская могила воинов 35 стрелковой дивизии, погибших в период Сталинградской битвы, (п. Верхняя Ельшанка);

Памятный знак «Концлагерь «Дулаг-205»» (р.п. Горьковский, вблизи от здания по ул. Покровская, 60);

Мемориальная доска. «Место, где в период Сталинградской обороны части 64-й армии генерала Шумилова вели ожесточенные бои с немецко-фашистскими оккупантами» (пос. Купоросный, ул. Крепильная, д. 136);

Кировский район:

Памятный знак, установленный на месте вспомогательного пункта управления командующего 64 армией (на возвышенности, находящейся в створе ул. Розовой);

Братская могила советских воинов (о. Сарпинский, на въезде в х. Песчаный-2);

Красноармейский район:

Памятный знак, установленный на месте переправы через р. Волгу в период Сталинградской битвы (пос. Татьянка, вблизи ул. Джека Лондона, 1д).

Работа, направленная на сохранение исторического наследия, памятных мест, выполняется в рамках масштабной программы по обновлению мемориалов в Волгоградской области, стартовавшей в преддверии празднования 80-летия Сталинградской Победы. В 2022 году в Волгограде проведено обновление 16 мемориалов в Тракторозаводском, Краснооктябрьском, Центральном, Дзержинском, Ворошиловском, Советском и Красноармейском районах.