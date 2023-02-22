В Волгограде осудили фиктивных дольщиков по квартирному вопросу









Центральный районный суд Волгограда признал двоих подсудимых виновными в мошенничестве с двухкомнатной квартирой. Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, за два эпизода мошенничества в особо крупном размере и подделку документов с целью скрыть другое преступление 46 и 53-летние мужчины приговорены к 5 годам колонии общего режима каждый. Вину они не признали.

В судебном заседании установлено, что в 2019 году они сфальсифицировали договор долевого участия в строительстве и договор уступки права требования (цессии), на основании которых зарегистрировали на одного из фигурантов право собственности на двухкомнатную квартиру в новостройке в Дзержинском районе Волгограда.

Затем они продали эту недвижимость 62-летней женщине за 3,1 миллиона рублей. Квартиру пенсионерка оформила на внука.

Через какое-то время первый собственник квартиры, который лишился жилья в результате действий подсудимых, обратился в суд с иском о возврате имущества. В ходе судебного рассмотрения гражданского дела подтвердилась фиктивность документов, явившихся основанием для дальнейшей перепродажи квартиры, в связи с чем было инициировано уголовное преследование.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.



