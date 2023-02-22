Расследования

В Волгограде осудили фиктивных дольщиков по квартирному вопросу

Расследования 22.02.2023 14:51
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22.02.2023 14:51



Центральный районный суд Волгограда признал двоих подсудимых виновными в мошенничестве с двухкомнатной квартирой. Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, за два эпизода мошенничества в особо крупном размере и подделку документов с целью скрыть другое преступление 46 и 53-летние мужчины приговорены к 5 годам колонии общего режима каждый. Вину они не признали.
В судебном заседании установлено, что в 2019 году они сфальсифицировали договор долевого участия в строительстве и договор уступки права требования (цессии), на основании которых зарегистрировали на одного из фигурантов право собственности на двухкомнатную квартиру в новостройке в Дзержинском районе Волгограда. 
Затем они продали эту недвижимость 62-летней женщине за 3,1 миллиона рублей. Квартиру пенсионерка оформила на внука.
Через какое-то время первый собственник квартиры, который лишился жилья в результате действий подсудимых, обратился в суд с иском о возврате имущества. В ходе судебного рассмотрения гражданского дела подтвердилась фиктивность документов, явившихся основанием для дальнейшей перепродажи квартиры, в связи с чем было инициировано уголовное преследование.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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