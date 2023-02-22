В Волгограде на Масленицу у ЦПКиО ограничат движение машин

В Волгограде на время проведения Масленицы ограничат движение автомобилей у Центрального парка культуры и отдыха. Как сообщает ИА «Высота 102», ограничения начнут действовать в воскресенье, 26 февраля.

— На ряде автомобильных проездов, прилегающих к ЦПКиО, организуют пешеходные зоны на время подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию проводов зимы — Широкой Масленицы, — заявили в мэрии города-героя.

Пешеходный режим будет введен с 07.00 до 20.00 на следующих участках в Центральном районе:

улица Зайцева — от улицы Чуйкова до улицы Батальонной

улица Чуйкова — от дома № 54Г по проспекту имени В. И. Ленина до дома № 65Г по улице Чуйкова

Ограничения на стоянку и остановку автомобилей будет введена с 07.00 до 20.00 на следующих участках в центре Волгограда:

улица Батальонная — от дома № 17а до пересечения с улицей Зайцева

улица Зайцева — от проспекта имени В. И. Ленина до улицы Батальонной

улица Глазкова — от проспекта имени В. И. Ленина до дома № 54Г по проспекту имени В. И. Ленина

Накануне читатели «Высоты» сообщили о перекрытии входов в Центральный парк культуры и отдыха металлическими ограждениями.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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