Опубликована программа проводов зимы в ЦПКиО и в районах Волгограда

Администрация Волгограда опубликовала программу мероприятий, посвященных проводам русской зимы. Как ранее и сообщали в мэрии, основные общегородские гуляния с сжиганием чучела Масленицы состоятся в Центральном парке культуры и отдыха 26 февраля. Пройдут мероприятия и в районных парках и скверах.
Праздник в ЦПКиО 26 февраля стартует в 12.00, а завершится в 17.00. В программе:
- Конкурс масленичных кукол «Масленица-2023»
- Концертно-развлекательная программа, посвященная проводам русской зимы
- Интерактивная программа «БлинMix»
- Ежегодный городской конкурс «Царицынские блины»
В отдельных районах Волгограда мероприятия стартуют уже 24 февраля и продолжатся до 26 февраля.
Красноармейский район
- Развлекательно-игровая программа «Широкая Масленица» – 25 февраля 13.00–15.00 – бульвар им. Энгельса
- Праздник «Масленица идет, блин да мед несет!» – 26 февраля10.00–12.00 – рабочий поселок Южный
- Развлекательно-игровая программа «Широкая Масленица» – 26 февраля 14.00–16.00 – площадка перед ТЦ «Юбилейный»
Кировский район
- Районный праздник «Масленичный круговорот на гуляние зовет» – 24 февраля 12.00–15.00 – Парк 50 лет Октября
- Уличные гуляния «Масленицу величай, гостей встречай!» – 26 февраля 12.00–13.00 – ЖК «Санаторный»
- Народные праздничные гуляния «Эх, блины, блиночки мои» – 25 февраля 11.00–13.00 – поселок Водный
- Народные праздничные гуляния «Широкая Масленица» – 25 февраля 2023 13.00–16.00 – площадь перед Комплексом культуры и отдыха Советского района Волгограда
- Интерактивное масленичное представление «Широкая Масленица» – 26 февраля 12.00–14.00 – площадка у торгового центра «Ворошиловский»
- Народные гуляния «Широкая Масленица» – 26 февраля 12.00–14.30 – Парк «Семейный»
Центральный район
- Праздник «Широкая Масленица» – 26 февраля 12.00–18.00 – парк «Комсомольский сад»
Краснооктябрьский район
- Праздник «Широкая Масленица» – 26 февраля 11.00–13.30 – парк культуры и отдыха имени Ю.А.Гагарина,
Тракторозаводский район
- Праздничное мероприятие «Широкая Масленица» – 25 февраля 11.00–13.30 – ул. им. Дзержинского, 28
- Народное гуляние «Широкая Масленица» – 25 февраля 11.00–13.00 – поселок Спартановка, площадь Аттракционов