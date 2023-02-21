Опубликована программа проводов зимы в ЦПКиО и в районах Волгограда

Администрация Волгограда опубликовала программу мероприятий, посвященных проводам русской зимы. Как ранее и сообщали в мэрии, основные общегородские гуляния с сжиганием чучела Масленицы состоятся в Центральном парке культуры и отдыха 26 февраля. Пройдут мероприятия и в районных парках и скверах.

Праздник в ЦПКиО 26 февраля стартует в 12.00, а завершится в 17.00. В программе: