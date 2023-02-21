Общество

Опубликована программа проводов зимы в ЦПКиО и в районах Волгограда

Общество 21.02.2023 17:25
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21.02.2023 17:25


Администрация Волгограда опубликовала программу мероприятий, посвященных проводам русской зимы. Как ранее и сообщали в мэрии, основные общегородские гуляния с сжиганием чучела Масленицы состоятся в Центральном парке культуры и отдыха 26 февраля. Пройдут мероприятия и в районных парках и скверах. 

Праздник в ЦПКиО 26 февраля стартует в 12.00, а завершится в 17.00. В программе: 

  • Конкурс масленичных кукол «Масленица-2023»
  • Концертно-развлекательная программа, посвященная проводам русской зимы
  • Интерактивная программа «БлинMix»
  • Ежегодный городской конкурс «Царицынские блины»
Сожжение многометрового чучела запланировано на 17.00 в предстоящее воскресенье. 

В отдельных районах Волгограда мероприятия стартуют уже 24 февраля и продолжатся до 26 февраля. 

Красноармейский район

  • Развлекательно-игровая программа «Широкая Масленица» – 25 февраля 13.00–15.00 – бульвар им. Энгельса
  • Праздник «Масленица идет, блин да мед несет!» – 26 февраля10.00–12.00 – рабочий поселок Южный
  • Развлекательно-игровая программа «Широкая Масленица» – 26 февраля 14.00–16.00 – площадка перед ТЦ «Юбилейный»

Кировский район

  • Районный праздник «Масленичный круговорот на гуляние зовет» – 24 февраля 12.00–15.00 – Парк 50 лет Октября
  • Уличные гуляния «Масленицу величай, гостей встречай!» – 26 февраля 12.00–13.00 – ЖК «Санаторный»  
Советский район
  • Народные праздничные гуляния «Эх, блины, блиночки мои» – 25 февраля 11.00–13.00 – поселок Водный 
  • Народные праздничные гуляния «Широкая Масленица» – 25 февраля 2023 13.00–16.00 – площадь перед Комплексом культуры и отдыха Советского района Волгограда 
Ворошиловский район
  • Интерактивное масленичное представление «Широкая Масленица» – 26 февраля 12.00–14.00 – площадка у торгового центра «Ворошиловский»  
Дзержинский район
  • Народные гуляния «Широкая Масленица» – 26 февраля 12.00–14.30 – Парк «Семейный» 

Центральный район

  • Праздник «Широкая Масленица» – 26 февраля 12.00–18.00 – парк «Комсомольский сад»

Краснооктябрьский район

  • Праздник «Широкая Масленица» – 26 февраля 11.00–13.30 – парк культуры и отдыха имени Ю.А.Гагарина,

Тракторозаводский район

  • Праздничное мероприятие «Широкая Масленица» – 25 февраля 11.00–13.30 – ул. им. Дзержинского, 28
  • Народное гуляние «Широкая Масленица» – 25 февраля 11.00–13.00 – поселок Спартановка, площадь Аттракционов

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