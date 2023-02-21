В Волгограде оцепили территорию ЦПКиО

Общество 21.02.2023 15:45
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21.02.2023 15:45
Сегодня, 21 февраля, горожане не смогли попасть на территорию Центрального парка культуры и отдыха в Волгограде. Как сообщили читатели ИА «Высота 102», все входы оказались перекрыты металлическими ограждениями.
– Приехали с ребенком покататься на санках, а зайти не можем, все перекрыто. Стоят сплошные металлические ограждения на всех входах, зайти нельзя. Никаких открытых промежутков для прохода людей мы не нашли, поэтому уезжаем отсюда. Странно, что никаких объявлений о том, что ЦПКиО закрывают, не было, – сообщили редакции недоумевающие волгоградцы.
В дирекции парка информагентству пояснили, что действительно входы на территорию ЦПКиО сегодня оказались перекрытыми в связи с тем, что администрация города проводит здесь работы по подготовке к празднованию Масленицы.
– По согласованию с мэрией все-таки решено отодвинуть несколько заграждений, чтобы все желающие в предстоящие выходные и праздничные дни могли без препятствий пройти на территорию парка, – сообщил ИА «Высота 102» директор ЦПКиО Андрей Еркин.
Напомним, что 26 февраля в ЦПКиО Волгограда состоятся массовые гуляния по случаю проводов зимы. В парке уже начался монтаж многометрового чучела Масленицы, который планируют сжечь в предстоящее воскресенье.
Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»
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