В Волгограде с песнями и плясками 26 февраля будут жечь чучело

Администрация Волгограда 20 февраля объявила о своем решении с песнями и плясками отпраздновать проводы зимы. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на телеграм-канал мэрии, грандиозный праздник с сжиганием чучела состоится в этом году в ЦПКиО.

– Праздник «Широкая Масленица» пройдет в Центральном парке культуры и отдыха. Гостей ждут на народные гуляния с концертной программой, сжиганием чучела и угощением горячими блинами, – уточнили в горадмине, сообщив также, что на базе МБУ «Северное» работники уже вовсю трудятся над многометровым чучелом.

Отметим, что пока не сообщается, в какой именно части центрального парка будет установлена чучело, а также точное время ее сжигания.