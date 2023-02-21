Расследования

В Волгограде пенсионерка ограбила 12-летнюю девочку

Расследования 21.02.2023 14:48
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21.02.2023 14:48


В Волгограде 12-летняя девочка стала жертвой грабежа – в совершении преступления подозревается 62-летняя женщина. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, 20 февраля в подъезде одного из домов в Дзержинском районе неизвестная женщина вырвала телефон из рук несовершеннолетней и скрылась. В полицию обратилась мама девочки. 

Патрульные ППС задержали подозреваемую, которая, как выяснилось, проживает в соседнем доме. В содеянном пенсионерка созналась, пояснив, что была нетрезва, шла в гости к знакомой и перепутала квартиры. 

По ее словам, дверь ей открыла 12-летняя школьница, у которой в руках был мобильный телефон. Вырвав из рук подростка гаджет, женщина поспешила скрыться. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ст.161 УК РФ «Грабеж».

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