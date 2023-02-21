Для участников СВО введут двухнедельный отпуск каждые полгода









Президент России Владимир Путин предложил отправлять участников специальной военной операции в двухнедельный отпуск каждые полгода.

– Служба в зоне специальной военной операции связана с колоссальными физическими, психологическими нагрузками, каждодневным риском для здоровья и жизни. Поэтому считаю необходимым установить для мобилизованных, вообще для всех участников специальной военной операции, в том числе добровольцев регулярный отпуск длительностью не менее 14 дней и не реже одного раза в полгода без учета времени на дорогу, – сказал глава государства 21 февраля в своем послании Федеральному собранию.

По его словам, у каждого бойца должна быть возможность навестить свои семьи.

Напомним, специальная военная операция по защите Донбасса проводится с 24 февраля 2022 года.