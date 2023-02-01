В Волгоградской области увековечили память двоих героев СВО

Общество 01.02.2023 21:09
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01.02.2023 21:09
В Лебяжинской школе в Камышинском районе Волгоградской области открыли доски памяти двум погибших в ходе спецоперации выпускникам - сержанту Денису Степанову и старшему лейтенанту Юрию Шевелёву.
Как сообщили в администрации района, в память о погибших земляках на территории школы прошел митинг, в котором приняли участие родные и близкие погибших, школьники и педагоги. Портреты военных появились рядом с другими героями СВО, чьи имена ранее были увековечены на здании сельской школы.
- После минуты молчания все желающие смогли возложить цветы к мемориалу. Вечная память вам, ребята…, - говорится в сообщении администрации Камышинского района.
Фото: Александр Германов / газета «Уезд»
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