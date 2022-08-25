Сержант Денис Ярошенко из Камышина погиб в спецоперации на Украине





В Камышин Волгоградской области пришло горькое известие о гибели сержанта Дениса Ярошенко в ходе специальной военной операции на Украине. Как сообщает ИА «Высота 102», печальной новостью поделились в телеграм-канале администрации Камышина.

- Денис Александрович, ставший на защиту мирного населения Луганской и Донецкой республик, с честью служил Отечеству, - выразили соболезнование в мэрии. - Скорбим вместе с семьёй павшего и выражаем родным и близким Дениса Ярошенко искренние соболезнования. Вечная память герою России.

Фотоколлаж телеграм-канал администрация Камышина, Алексей Костяков/ ИА «Высота 102»