На Украине погиб сержант из Камышина Александр Чадов

На Украине в ходе проведения специальной военной операции погиб 35-летний сержант Александр Чадов. Как стало известно ИА «Высота 102», с уроженцем Камышина Волгоградской области простятся сегодня, 19 августа.

— В ходе специальной военной операции на Украине погиб камышанин сержант Александр Чадов, — сообщается в официальном заявлении администрации Камышина. —Александр Алексеевич, ставший на защиту мирного населения Луганской и Донецкой республик, с честью служил Отечеству. Вечная память герою России.

Известно, что камышанин погиб при выполнении боевой задачи 4 августа. В зоне проведения СВО сержант командовал отделением.

Фото и коллаж: администрация Камышина / Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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