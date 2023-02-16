Происшествия

От удара открылись двери: в Волгограде пациент больницы выпал из машины во время ДТП

Происшествия 16.02.2023 17:38
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16.02.2023 17:38


В Волгограде 16 февраля в результате дорожно-транспортного происшествия в больницу был доставлен 60-летний мужчина. Как стало известно ИА «Высота 102», пострадавший выпал на дорогу при столкновении автомобилей Toyota и УАЗ. В настоящее время сотрудники волгоградской Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии. 


Как сообщили информагентству в региональном главном управлении МВД России, авария с пострадавшим произошла в Красноармейском районе в четверг утром. 

– По предварительным данным,  64-летний водитель «УАЗ-396295» на пересечении улиц  Мачтозаводская и Гремяченская не уступил дорогу и совершил столкновение с  автомобилем Toyota, – прокомментировали происшествие в полиции. – От удара в «УАЗе» произошло самопроизвольное открывание задней двери, в результате чего 60-летний пассажир выпал на проезжую часть и ударился о проезжающую «ГАЗель». 

 

С места происшествия выпавшего на дорогу мужчину эвакуировали в больницу. Как стало известно ИА «Высота 102», пострадавшего перевозили из Котельниковской ЦРБ в социальное учреждение.  По сведениям облздрава, жизни пострадавшего ничего не угрожает. 

– Мужчина был доставлен этим же транспортом в приемное отделение КБ СМП № 15, после обследования направлен на амбулаторное лечение, – прокомментировали в профильном комитете. 

Отметим, что по версии водителя УАЗа, пациент, находившийся в салоне, самостоятельно открыл дверь, в результате чего выпал на дорогу. 

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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