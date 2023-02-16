От удара открылись двери: в Волгограде пациент больницы выпал из машины во время ДТП

В Волгограде 16 февраля в результате дорожно-транспортного происшествия в больницу был доставлен 60-летний мужчина. Как стало известно ИА «Высота 102», пострадавший выпал на дорогу при столкновении автомобилей Toyota и УАЗ. В настоящее время сотрудники волгоградской Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии.





Как сообщили информагентству в региональном главном управлении МВД России, авария с пострадавшим произошла в Красноармейском районе в четверг утром.

– По предварительным данным, 64-летний водитель «УАЗ-396295» на пересечении улиц Мачтозаводская и Гремяченская не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем Toyota, – прокомментировали происшествие в полиции. – От удара в «УАЗе» произошло самопроизвольное открывание задней двери, в результате чего 60-летний пассажир выпал на проезжую часть и ударился о проезжающую «ГАЗель».

С места происшествия выпавшего на дорогу мужчину эвакуировали в больницу. Как стало известно ИА «Высота 102», пострадавшего перевозили из Котельниковской ЦРБ в социальное учреждение. По сведениям облздрава, жизни пострадавшего ничего не угрожает.

– Мужчина был доставлен этим же транспортом в приемное отделение КБ СМП № 15, после обследования направлен на амбулаторное лечение, – прокомментировали в профильном комитете.

Отметим, что по версии водителя УАЗа, пациент, находившийся в салоне, самостоятельно открыл дверь, в результате чего выпал на дорогу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области