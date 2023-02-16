В Волгоградской области отменили массовые гуляния на Масленицу

В Новоаннинском районе Волгоградской области приняли решение об отмене традиционных масленичных гуляний на городской площади. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации района, праздничные мероприятия запланированы только для детей.

При этом еще не во всех муниципалитетах определились, отмечать ли масленицу так, как привыкли жители – с гуляниями, концертами, блинами и сожжением чучела.

В частности, в Волгограде, скорее всего, такие мероприятия пройдут.

Официально о причинах отмены масленичных гуляний в Новоаннинском районе не сообщается. Но пользователи соцсетей предполагают, что это связано с нынешней ситуацией.

Жители вступают в спор в соцсетях – кто-то поддерживает такое решение, а кто-то его не одобряет.

Напомним, в 2022 году проводы зимы были отменены из-за эпидемии коронавируса.