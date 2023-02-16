







Фальсифицированная молочная продукция может продаваться в волгоградских магазинах. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном управлении Роспотребнадзора, соответствующее предупреждение сотрудники получили от своих коллег из Татарстана.





Согласно маркировке, производителем этой продукции является ООО «ВкусноМолл», юридический адрес которого зарегистрирован в Москве. А адрес производства, указанный на этикетке, располагается в Мамадышском районе Татарстана.





Однако республиканское управление РПН выяснило, что вышеуказанный изготовитель по указанному в маркировке адресу деятельность по производству молочной продукции не осуществляет, следовательно, является «предприятием-призраком».





В случае обнаружения продукции фейкового предприятия предпринимателей и граждан просят сообщать о данных фактах в региональное управление Роспотребнадзора.



