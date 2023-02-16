Общество 16.02.2023 08:06
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16.02.2023 08:06
Фальсифицированная молочная продукция может продаваться в волгоградских магазинах. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном управлении Роспотребнадзора, соответствующее предупреждение сотрудники получили от своих коллег из Татарстана.
Согласно маркировке, производителем этой продукции является ООО «ВкусноМолл», юридический адрес которого зарегистрирован в Москве. А адрес производства, указанный на этикетке, располагается в Мамадышском районе Татарстана.
Однако республиканское управление РПН выяснило, что вышеуказанный изготовитель по указанному в маркировке адресу деятельность по производству молочной продукции не осуществляет, следовательно, является «предприятием-призраком».
В случае обнаружения продукции фейкового предприятия предпринимателей и граждан просят сообщать о данных фактах в региональное управление Роспотребнадзора.
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