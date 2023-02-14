Спасавший пациентов от коронавируса 33-летний врач скончался в Волгоградской области

Общество 14.02.2023 21:41
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14.02.2023 21:41
Трагическое известие пришло из Урюпинской ЦРБ Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в медучреждении, на 34-м году ушел из жизни Магамедов Рамиль Мурсал Оглы, врач терапевт ГБУЗ Урюпинская ЦРБ. У него осталась семья - жена и двое детей.
Рамиль Магамедов в 2016 году окончил Уральский государственный медицинский университет по специальности «Лечебное дело» а в 2017 году прошел обучение в интернатуре по специальности «Терапия». В 2019 году пришел на работу в ГБУЗ Урюпинская ЦРБ на должность участкового врача терапевта по программе "Земский доктор".
В 2020 году, с первых дней пандемии COVID-2019 он одним из первых оказывал помощь пациентам с коронавирусной инфекцией в качестве врачаинфекциониста.
Вся его жизнь — это бесконечная преданность выбранному делу. Сотрудники и пациенты ценили Рамиля Мурсаловича за его профессионализм, милосердие, доброжелательность, чуткое и внимательное отношение к людям. Он всегда был готов протянуть руку помощи каждому кто в ней нуждался, поддерживал не только словом, но и делом.
Его преданность выбранному делу и служение людям не подлежит сомнению.
- Это большая утрата для всех, мы выражаем искренние соболезнования родным и близким. Светлая и добрая память о нем всегда будет в наших сердцах! – говорят коллеги Рамиля.
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