В Волгоградской области сегодня, 31 января, проводят в последний путь погибшего в ходе спецоперации по защите Донбасса 21-летнего Мартина Назаряна. Как сообщает ИА «Высота 102», рядового похоронят в селе Костарево Камышинского района.

— В Никольском кафедральном соборе Камышина состоится церемония прощания с Мартином Назаряном, — рассказали в администрации района. — Начало в 14.00.

Как рассказали родственники погибшего бойца, Мартин служил по контракту.

— Первый раз он поехал на Донбасс в апреле 2022 года. Через два месяца приехал в отпуск, а потом снова отправился в зону СВО, — сообщили близкие военного. — Мартин находился в составе боевого экипажа самоходной артиллерийской установки. Их там было пять человек. Он был наводчиком. В ходе боя их обстреляли «Хаймарсами» (американская реактивная система залпового огня на колесном шасси, — Прим. ред.). Это произошло 6 июля. Весь экипаж погиб.

Со слов родственников, Мартин родился в Армении. Потом много лет прожил в Костарево — у него там остались родители.

— После школы он пошел служить. А уже через полгода ему предложили подписать контракт, — говорят близкие погибшего военнослужащего.

Информация о представлении Мартина Назаряна к государственной награде уточняется.

Фото: личный архив Мартина Назаряна

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