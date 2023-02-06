«До конца дежурства оставалось шесть часов»: на Украине погиб 39-летний доброволец из Волгограда Петр Давыденко

В Волгограде простились с погибшим в ходе проведения спецоперации по защите Донбасса 39-летним добровольцем Петром Давыденко. Как сообщает ИА «Высота 102», похороны со всеми воинскими почестями прошли накануне в поселке Песчанка в Советском районе Волгограда.

— При проведении специальной военной операции России на Украине при выполнении боевых задач героически погиб доброволец из города Волгограда, работник эксплуатационного вагонного депо Максим Горький, старший осмотрщик-ремонтник вагонов 39-летний Петр Сергеевич Давыденко. У Петра остались жена и трое детей, — цитирует информагентство официальное сообщение Волгоградского профсоюза железнодорожников.

Со слов вдовы Петра Давыденко, ее муж пошел в зону СВО добровольцем.

— Он говорил: «Почему я опытный сижу дома, а неопытные молодые пацаны погибают! Я один могу заменить двоих! Кто если не мы…», — рассказала Ирина Давыденко. — 25 января 2023 года не стало нашего самого любимого мужа и отца на свете. Он пошел добровольцем, чтобы защитить свою семью и был настоящим патриотом своей Родины. При выполнении боевой задачи погиб.

Командир расчета, с которым служил Петр, в переписке с Ириной Давыденко отметил, что наш земляк уничтожил десятки целей неонацистов и рассказал подробности гибели.

— День вообще не предвещал беды. Если честно все было молча. Мы ночь не спали, дежурили. И было не до разговоров. Уже думали как баню затопим, когда приедем. До конца дежурства часов шесть оставалось. И как это случилось, именно первые секунды после прилета я вообще с трудом вспоминаю. В тот день нам действительно не повезло. Артиллерия — это дело случая и вероятности, — вспоминал военнослужащий. — Петр и парни были лучшими! Чтобы вы понимали — он всего за ничего все освоил и даже перевыполнял свою работу. Петр, не побоюсь этого слова, был очень достойным Человеком именно с большой буквы. С первых минут пребывания у нас, вникший в работу, и помогая чем мог. И я слов не смогу подобрать, какой он был отличный мужик.

Фото: Ирина Давыденко / ok.ru

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