В Волгоградской области накануне проводили в последний путь 43-летнего старшего прапорщика Алексея Тулупова. Как сообщил ИА «Высота 102» брат погибшего военнослужащего, нашего земляка не стало 6 января в ходе проведения спецоперации по защите Донбасса.

— Призвали Алексея в октябре по частичной мобилизации из Ногинска в Московской области. Мы с ним общались на эту тему. Говорил, что все нормально, он знает, куда и зачем идет. Значительную часть своей жизни мой брат посвятил армии, — рассказал родственник погибшего военного, атаман станичного казачьего общества «Юрт Южный Рубеж» Светлоярского района Волгоградской области Василий Тулупов. — Алексей родился в селе Тамбовка Амурской области. В школу уже пошел в селе Червленом. Прошел срочную службу в ВДВ, подписал контракт. Участвовал в боевых действиях на территории Чечни. Служил на военном аэродроме в Волгоградской области. Окончил школу прапорщиков в Московской области, где познакомился с будущей женой. Прапорщиком ушел на спецоперацию. В зоне СВО брату присвоили звание старшего прапорщика. В военкомате нам сообщили, что 6 января Алексей погиб, выполняя боевую задачу. Похороны прошли накануне в селе Червленом, где у него остались родители.

По словам Василия Тулупова, сотрудники военкомата сообщили, что готовятся документы к представлению брата посмертно к государственной награде.

— Какое-то время после очередного контракта, Алексей работал на себя. До частичной мобилизации занимался грузоперевозками, — добавил брат погибшего бойца. — На момент отправки в зону СВО он был в разводе, у него остался сын, а также еще двое взрослых детей от первой жены.

Фото: личный архив Василия Тулупова

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