Общество

«Спас друга и подорвался на мине»: в Волгоградской области простились с 22-летним ефрейтором Андреем Андреевым

Общество 25.01.2023 08:32
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25.01.2023 08:32


В Палласовском районе Волгоградской области проводили в последний путь погибшего в специальной военной операции по защите Донбасса 22-летнего ефрейтора Андрея Андреева. Как сообщает ИА «Высота 102», похороны прошли в селе Савинка в начале января. 

— Мой сын погиб, спасая своего друга, с которым они вместе по мобилизации отправились в зону боевых действий, — рассказала журналистам информагентства мать погибшего ефрейтора Татьяна. — Как мне потом сообщили, Андрея вместе с другими военнослужащими отправили в разведку в глубокий тыл противника. Сын всегда предупреждал в такие моменты, что они уходят, и он будет недоступен по телефону, чтобы мы не волновались. Сказал, что сразу перезвонит, как появится возможность. Они ушли в ночь на 31 декабря. Уже 1 января его друг сообщил нам, что Андрей тяжело ранен. 

По словам матери Андрея, все произошло, когда они уже возвращались с задания. 

— Впереди нашего сына как раз шел его друг, который подорвался на мине. Андрей бросился спасать, там были радиоуправляемые мины, и тоже подорвался. Еще четыре человека получили осколочные ранения, — вспоминает Татьяна. — Наш сын оказался ранен в обе ноги. Ему оказали первую помощь. В тот день там была очень плохая погода — лил дождь, повсюду грязь. Ребята его понесли до госпиталя, который был на линии соприкосновения. Ему сразу сделали операцию, но началась бомбежка. Раненых стали перебрасывать в другое место. 

Татьяна вспоминает, что из-за этой неразберихи, с ее слов, она никак не могла найти сына. К поискам подключились друзья и родственники, которые принялись обзванивать все известные военные госпитали. 

— Из-за погоды его не смогли эвакуировать из зоны проведения спецоперации. В это время самолеты не летали. Нам сообщили, что Андрей погиб, не приходя в сознание 2 января, — рассказала Татьяна. — Военный комиссар нашего района сообщил, что сына посмертно представят к госнаграде, но какой именно — не уточнил. По его словам, документы уже ушли на подпись. 

Мать погибшего говорит, что 25 декабря Андрею исполнилось 22 года. 

— У него осталась девушка, с которой он был вместе четыре года — они учились в техникуме в Волгограде, — делится женщина. — Старшина, который привез нам сына, рассказал, что когда собирали группу именно в разведку — лишь он и его друг, которого Андрей спас ценой собственной жизни, согласились идти вперед. Остальные отказались. Он был поражен его смелостью. 

Мать Андрея вспоминает, что в день похорон, стояли очень сильные морозы. Но, несмотря на это, проститься с ее сыном пришло все село. 

— Он всегда приходил всем на помощь. С детства занимался боксом, увлекался футболом. Всегда за друзей был, — говорит Татьяна, еле сдерживая слезы. —  У него была проблема с плечом. Получил травму, защищая друга. Тогда еще помню, не пошел к врачу, все потом-потом, а когда забирали по повестке, я его спросила: «Как же ты пойдешь снайпером с таким плечом?». А он мне ответил: «Мам, я не могу бросить друзей».

Татьяна вспоминает, что в зоне СВО ее сын приобрел старую «копейку» — помогал на ней вывозить раненых, ездил за водой, возил вещи в прачку. 

— 22 сентября ему пришла повестка, а уже 24 сентября его забрали. Он был прописан в Волгограде, но на учете состоял в военкомате у нас в районе. Андрей служил во внутренних войсках в Ростовской области. Демобилизовался всего два года назад. Помню, с отцом у них были разговоры про мобилизацию, когда уже стало понятно, что это все начнется. Андрей просто сказал: «Я готов». 

Близкие погибшего уточняют, что до частичной мобилизации Андрей работал в сети шиномонтажных мастерских «Пятое колесо». До этого он окончил среднеспециальный техникум в Волгограде, учился на юриста. В зоне проведения СВО был разведчиком-снайпером. 

— Друг, которого спас Андрей, приезжал к нам домой, мы много разговаривали о том дне. Он винит себя, что остался жив, а наш сын погиб, — рассказывает Татьяна. 

Фото и коллаж: личный архив Андрея Андреева / Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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