Нападавший на бабушек серийный грабитель задержан в Волгограде









Полицейские задержали в Волгограде серийного грабителя, который отнимал у пенсионерок кошельки. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, им оказался 44-летний грузчик на рынке в Красноармейском районе. Мужчина был неоднократно судим.

Как выяснилось, грузчик примечал на рынке пенсионерок, которые расплачивались наличными. Он следовал за женщинами до их дома, а возле подъезда догонял пенсионерок и вырывал у них сумки с кошельками.

Возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ - «Грабеж». Санкция статьи предусматривает до 4 лет лишения свободы.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области



