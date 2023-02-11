В Кумылженском районе Волгоградской области сегодня, 10 февраля, похоронили 31-летнего рядового Константина Зоткина. Как сообщает ИА «Высота 102», наш земляк погиб в ходе спецоперации по защите Донбасса.

— В хуторе Ярском простились с Константином Александровичем Зоткиным, погибшим в ходе СВО на Украине. Он с честью выполнил воинский долг, защищая мирных жителей, — пояснили информагентству в администрации Кумылженского района. — Его похоронили на местном кладбище со всеми воинскими почестями. Зоткин погиб 3 февраля при штурме населенного пункта при минометном обстреле. Повестку по частичной мобилизации Константин получил 23 сентября 2022 года.

Местные власти сообщают, что мобилизованный сначала проходил подготовку в Волгоградской области, а 18 октября его направили в зону боевых действий. Однако 25 декабря рядового вывели обратно под Волгоград для переформирования и уже 22 января снова отправили на спецоперацию.





В районной администрации рассказали, что наш земляк родился и вырос в хуторе Ярском. С первого по четвертый класс он обучался в местной школе, а с 5-го по 9-й класс перевелся в Поповскую кадетскую школу-интернат.

— После получения аттестата в 2006 году Константин был зачислен в СПТУ № 51, где освоил профессию тракториста-машиниста. Некоторое время работал на Кумылженской птицефабрике. В период с 2016 по 2017 годы проходил срочную службу в ВС РФ. Демобилизовавшись, уехал в Москву, где работал строителем. У Константина остался полуторагодовалый сын.

Фото: администрация Кумылженского района

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