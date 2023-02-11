У него родилась дочь: погибшего на Украине 22-летнего разведчика похоронят в Волгоградской области

В последний путь сегодня, 11 февраля, проводят уроженца хутора Каменcкого Нехаевского района Волгоградской области Александра Филиппова. Как сообщает ИА «Высота 102», военнослужащий погиб в ходе проведения спецоперации по защите Донбасса 30 января.

Известно, что выпускник Кругловской средней школы проходил службу по контракту в Московской области. В зоне боевых действий, со слов жителей хутора Каменского, 22-летний разведчик-минер отряда специального назначения находился уже несколько месяцев.

— В прошлом году Саша приезжал в краткосрочный отпуск. Как раз в это время они сыграли свадьбу со своей невестой, — вспоминают земляки погибшего бойца. — Она ждала ребенка и должна была родить прямо на днях.

Еще один знакомый Александра рассказал, что вдова погибшего в СВО военного родила 8 февраля девочку.

— Сегодня ее выписывают из роддома и сегодня же пройдут похороны. Прощание с Александром состоится в 12.00 в хуторе Кругловка со всеми воинскими почестями рядом с монументом героям-землякам, павшим в годы Великой Отечественной войны, — сообщил мужчина. — Похоронят Сашу в хуторе Каменском.

Фото: Кругловская средняя школа / ok.ru