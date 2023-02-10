Общество

«Точно такой, но дешевле»: клон строящегося в Михайловке центра культуры нашли в Воронежской области

Общество 10.02.2023 18:13
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10.02.2023 18:13


Жители Михайловки Волгоградской области обнаружили точные копии строящегося в городском округе Центра развития культуры в других регионах России. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане,  выяснилось, что такие же здания-клоны возводятся, в частности, в городе Лиски Воронежской области и в городе Кстово Нижегородской области. 

Но даже не столько отсутствие оригинальности в возводимом объекте удивило жителей городского округа, сколько заинтересовал их другой нюанс – стоимость будущего объекта.

Как следует из открытых данных, опубликованных на сайте госзакупок, в январе 2023 года были подведены итоги электронного аукциона на проектирование,  строительство и ввод в эксплуатацию Центра культурного развития в Михайловке, заказчиком которого выступила администрация городского округа. Победителем закупки было признано ООО «Гидротехник» из города Сунжа республики Ингушетии. Компания выиграла аукцион за сумму в 180 миллионов 491 тысячу рублей при начальной стоимости контракта в 188 миллионов рублей. 

Новое здание в Михайловке появится на пересечении улиц Белорусская и Новороссийская. Здесь предусмотрен зрительный зал на 248 посадочных мест, читальный зал, хоровая, вокальная студия, а также другие кружки и секции, сообщали ранее в администрации городского округа. 

При этом, как следует из информации сайта госзаказов,  в городе Лиски Воронежской области при определении подрядчика на строительство точно такого же, как и в Михайловке, объекта, оперировали другими ценами. 

Так, власти города Воронежской области в 2021 году объявляли два аукциона для возведения Центра культурного развития – один на подготовку проекта, другой – на строительство. 

Проект объекта культуры обошелся всего в 5 миллионов рублей, а подрядчика на строительство здания нашли за 125 миллионов рублей. Таким образом, строительство центра, которое должно быть завершено в Лисках к осени 2023 года, обошлось в 130 миллионов рублей, что на 50 миллионов меньше, чем в Михайловке. 

К слову о внешнем облике: по мнению некоторых михайловцев, центр культурного развития мог бы выглядеть более современно, а архитекторам необязательно, по их мнению, было использовать «тяжелые» элементы планировки, напоминающие классический советский дворец культуры. Кстати, вопросы к проекту возникли и в городе Кстово Нижегородской области. Там архитектурный городской совет отправлял его в начале 2023 года на доработку. 


С просьбой пояснить такую большую разницу в двух закупках редакция  ИА «Высота 102» обратилась к  главе Михайловского городского округа Александру Тюрину. 

Из администрации городского округа пришел ответ, в котором поясняется, что в городе Лиски Воронежской области стоимость контракта на проектирование центра была определена в ценах 2 квартала 2021 года, а на строительство – в ценах 3 квартала того же года. 

При этом предметом контракта стоимостью в 125 597,60 тыс. рублей в городе Лиски является выполнение строительно-монтажных работ, и не предусмотрены затраты на технологическое присоединение объекта к сетям инженерного обеспечения, закупку и монтаж технологического оборудования, осуществление строительного контроля за строительством объекта, осуществление авторского надзора и т.д., – говорится в ответе. 

А в Михайловке, поясняет глава городского округа, предусмотрено строительство центра культурного развития «под ключ», то есть предметом муниципального контракта является выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства. 

Стоимость проектирования центра в Михайловке была определена по полученным коммерческим предложениям и в ценах 2 квартала составила 9368,60 тыс. рублей (включая прохождение госэкспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий), – утверждает глава городского округа. 

Стоимость строительства, как следует из ответа, формировалась с учетом будущих изменений цен. 

При определении начальной максимальной цены контракта строительства объекта «под ключ» затраты на строительно-монтажные работы, стоимость технологического оборудования были определены в ценах 3 квартала 2021 года  и приняты в соответствие с положительным заключением ГАУ «Центр государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий по Воронежской области», а затем пересчитаны с применением индексов фактической инфляции в цены 4 квартала 2022 года. Также были применены индексы прогнозной инфляции на период строительства, – поясняет Александр Тюрин. 

Таким образом, разработка проектной документации будущего центра была сформирована на уровне 9 368 600 рублей, строительно-монтажные работы оценены в 1131 563 310 рублей, стоимость оборудования – в 36 392 000 рублей, а иные прочие работы и затраты – еще в 10 688 080 рублей, резюмируется в ответе на редакционный запрос. 

Между тем, жители Михайловки, наученные горьким опытом, как в их городе осваивают деньги нацпроектов, намерены обратиться в ОНФ с просьбой взять под особый контроль строительство центра культурного развития в городском округе. 

В прошлом году, напомним, инспекторы общероссийского народного фронта во время визита в Михайловку резко раскритиковали работы по благоустройству общественных территорий в городском округе. Тогда городским чиновникам пообещали, что ими займется Генпрокуратура. 

Фото: сайт администрации города Михайловки Волгоградской области и администрации городского поселения города Лиски Воронежской области

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