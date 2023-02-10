Происшествия

В Волгоградской области чабан из-за корысти убил стадо ценных животных

Происшествия 10.02.2023 11:46
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10.02.2023 11:46



Полицейские задержали в Волгоградской области 37-летнего чабана по подозрению в незаконной добычи рогов краснокнижных животных.
Как сообщили в ГУ МВД России по региону, у задержанного в ходе обысков изъято 10 пар рогов сайгака. Ущерб животному миру, по предварительным данным, составляет около 1 миллиона рублей.
- Полицейские установили, что подозреваемый, обнаружив в степи стадо из 10 голов сайгаков и зная, что они занесены в Красную книгу Российской Федерации, решил добыть их рога. С использованием мотоцикла, чабан загнал животных в балку. Часть обессилевших сайгаков погибли от утомления, остальных мужчина забил, - сообщили в главке.
В отношении чабана, который является жителем одного из поселков Палласовского района Волгоградской области, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ (Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации).
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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