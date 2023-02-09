







Спустя несколько часов после публикации ИА «Высота 102» в центре Котово Волгоградской области срочно засыпали яму около остановки общественного транспорта. Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, сегодня, 9 февраля они направили через соцсети обращение к руководству городского поселения с требованием ликвидировать опасность для жизни и здоровья горожан.





В ответе администрации пояснялось, что предположительной причиной появления ямы, по данным МУП «Котово-Водоканал», стала просадка грунта над участками коммуникаций.





- После аварийно-ремонтных работ, проводимых несколько месяцев назад, образовавшаяся пустота была засыпана песком. Сегодня яма также была засыпана для утяжеления, а для безопасности жителей города установлена крышка люка, - цитата из ответа.













Напомним, сегодня жители Котово сообщили ИА «Высота 102» о появлении опасной ямы в центре города рядом с остановкой общественного транспорта. Провал не был огорожен, а дно ямы было заполнено водой.



