Общество 09.02.2023 12:30
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09.02.2023 12:30
Спустя несколько часов после публикации ИА «Высота 102» в центре Котово Волгоградской области срочно засыпали яму около остановки общественного транспорта. Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, сегодня, 9 февраля они направили через соцсети обращение к руководству городского поселения с требованием ликвидировать опасность для жизни и здоровья горожан.
В ответе администрации пояснялось, что предположительной причиной появления ямы, по данным МУП «Котово-Водоканал», стала просадка грунта над участками коммуникаций.
- После аварийно-ремонтных работ, проводимых несколько месяцев назад, образовавшаяся пустота была засыпана песком. Сегодня яма также была засыпана для утяжеления, а для безопасности жителей города установлена крышка люка, - цитата из ответа.
Напомним, сегодня жители Котово сообщили ИА «Высота 102» о появлении опасной ямы в центре города рядом с остановкой общественного транспорта. Провал не был огорожен, а дно ямы было заполнено водой.
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