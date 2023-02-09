Общество

В Котово после публикации ИА «Высота 102» срочно засыпали провал у остановки

Общество 09.02.2023 12:30
0
09.02.2023 12:30



Спустя несколько часов после публикации ИА «Высота 102» в центре Котово Волгоградской области  срочно засыпали яму около остановки общественного транспорта. Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, сегодня, 9 февраля они направили через соцсети обращение к руководству городского поселения с требованием ликвидировать опасность для жизни и здоровья горожан.

В ответе администрации пояснялось, что предположительной причиной появления ямы, по данным МУП «Котово-Водоканал»,  стала просадка грунта над участками коммуникаций. 

- После аварийно-ремонтных работ, проводимых несколько месяцев назад, образовавшаяся пустота была засыпана песком. Сегодня яма также была засыпана для утяжеления, а для  безопасности жителей города установлена крышка люка, - цитата из ответа. 



Напомним, сегодня жители Котово сообщили ИА «Высота 102» о появлении опасной ямы в центре города рядом с остановкой общественного транспорта. Провал не был огорожен, а дно ямы было заполнено водой. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
09.02.2023 13:22
Общество 09.02.2023 13:22
Комментарии

0
Далее
Общество
09.02.2023 12:59
Общество 09.02.2023 12:59
Комментарии

0
Далее
Общество
09.02.2023 11:43
Общество 09.02.2023 11:43
Комментарии

0
Далее
Общество
09.02.2023 11:37
Общество 09.02.2023 11:37
Комментарии

0
Далее
Общество
09.02.2023 11:09
Общество 09.02.2023 11:09
Комментарии

0
Далее
Общество
09.02.2023 11:08
Общество 09.02.2023 11:08
Комментарии 0

0
Далее
Общество
09.02.2023 10:37
Общество 09.02.2023 10:37
Комментарии

0
Далее
Общество
09.02.2023 10:35
Общество 09.02.2023 10:35
Комментарии

0
Далее
Общество
09.02.2023 10:33
Общество 09.02.2023 10:33
Комментарии

0
Далее
Общество
09.02.2023 10:21
Общество 09.02.2023 10:21
Комментарии

0
Далее
Общество
09.02.2023 09:33
Общество 09.02.2023 09:33
Комментарии

0
Далее
Общество
09.02.2023 09:30
Общество 09.02.2023 09:30
Комментарии

0
Далее
Общество
09.02.2023 08:34
Общество 09.02.2023 08:34
Комментарии

0
Далее
Общество
08.02.2023 21:07
Общество 08.02.2023 21:07
Комментарии

0
Далее
Общество
08.02.2023 19:20
Общество 08.02.2023 19:20
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:22
«Ничего не сказал родственникам»: пропавшего летом 35-летнего волгоградца нашли в Саратовской областиСмотреть фотографии
12:48
Завершились съемки сериала «Короче, план такой» — он войдет в линейку WinkOriginalsСмотреть фотографии
12:42
Ежемесячно 3000 волгоградцев уходят в самозанятыеСмотреть фотографии
12:34
Владимир Путин наградил ученого из Волгоградской области Ивана ФисенкоСмотреть фотографии
12:30
В Котово после публикации ИА «Высота 102» срочно засыпали провал у остановкиСмотреть фотографии
11:50
В Волгограде СУ СКР проверит обстоятельства смерти молодого пациента больницы №22Смотреть фотографии
11:43
Молодым волгоградским учителям выплатят по 50 тысяч рублейСмотреть фотографии
11:37
В Волгограде откроют центр координации регионов РФ для помощи жителям ДонбассаСмотреть фотографии
11:21
Землю у ж/д станции «Котлубань» под Волгоградом залили нефтеотходамиСмотреть фотографии
11:14
В Волгограде супружеская пара попалась на раскладке наркотиковСмотреть фотографии
11:09
Экс-главный тренер волгоградского «Ротора» вспомнил тяжелые часы в БутыркеСмотреть фотографии
11:08
ЕвроХим-ВолгаКалий организует оздоровительный отдых и лечение для работников и их семейСмотреть фотографии
10:37
«Родина-мать» из Волгограда отправилась в космос на ракете-носителе «Союз»Смотреть фотографии
10:35
В Волгограде скончался бывший руководитель отдела СУ СКР Сергей ОганесянСмотреть фотографии
10:33
В Волгограде выясняют причины смерти молодого пациента в больнице №22Смотреть фотографии
10:21
Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин высказался о последнем наборе заключенныхСмотреть фотографии
09:59
В Волжском пьяный угонщик протаранил маршруткуСмотреть фотографии
09:33
«На должностях своих не останетесь»: Бочаров показал «желтую карточку» главе облкомкультуры МалыхуСмотреть фотографии
09:30
«Подавили в радиусе 6 км»: под Волгоградом военные отработали невидимые удары по беспилотникамСмотреть фотографии
08:34
Зарплаты волгоградских стоматологов превысили 150 тысяч рублейСмотреть фотографии
08:08
В центре Котово около остановки образовался провалСмотреть фотографии
21:07
Роскосмосу разрешили напечатать на ракете герб Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:23
«Машина в лепешку, водитель живой»: под Волгоградом легковушка впечаталась в фуруСмотреть фотографии
19:54
Годовалая девочка обварилась кипятком в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:20
«Натолкнула семейная история»: гимназист из Волгограда создал на 3D-принтере протез кисти рукиСмотреть фотографииCмотреть видео
19:11
К нам мчится кентавр: волгоградцев предупредили о наступлении новых штаммов COVID-19Смотреть фотографии
19:05
Под Волгоградом после публикации ИА «Высота 102» нашли деньги на ремонт памятника героям ВОВСмотреть фотографииCмотреть видео
18:28
Визит Путина в Волгоград: что осталось за кадрами встречи с губернатором Андреем БочаровымСмотреть фотографии
17:44
Нерешенный вопрос довел до суда экс-главу поселения в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:37
В Волгограде сторож автостоянки нашел труп в кабине грузовикаСмотреть фотографии
 