Под Волгоградом двое детей попали в больницу после похода на рыбалку

Происшествия 08.02.2023 16:54
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08.02.2023 16:54
Двое братьев 5 и 8 лет госпитализированы в больницу с обморожением конечностей и переохлаждением после самостоятельного похода на рыбалку в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по региону, дети из неблагополучной семьи были предоставлены сами себе, но смогли сообщить о том, что попали в беду.
Несовершеннолетних накануне доставили в больницу Волгограда из села Староселье Михайловского района, где их воспитывал 43-летний отец-одиночка. Мать мальчиков лишили родительских прав. Их отец состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, не работает и злоупотребляет спиртными напитками. В момент ухода сыновей из дома он был пьян.
- Было установлено что, проснувшись утром, мальчики решили отправиться на рыбалку. По дороге они замёрзли и решили вернуться домой, однако обратную дорогу самостоятельно найти не смогли и заблудились в лесу. Старший брат позвонил сожительнице отца, которая в свою очередь обратилась в полицию, - сообщили в главке.
Поиски мальчиков прошли успешно, детей нашли.
Отец мальчиков, который оставил сыновей без присмотра, привлечен к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). В сентябре 2022 года мужчину уже привлекали к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей. В настоящее время рассматривается вопрос о лишении его родительских прав.
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