Федеральные новости

Россияне ждут от Госдумы ужесточения мер в отношении коллекторов

Федеральные новости 07.02.2023 12:02
0
07.02.2023 12:02


Председатель Государственной думы Вячеслав Володин 7 февраля опубликовал своем Telegram-канале опрос о том, какое наказание должны нести коллекторы в случае доказанных фактов клеветы, угроз и прочего. Уже больше 4 тысяч человек высказались в поддержку законопроекта.  

– Рассматриваем законопроект об ужесточении наказания для коллекторов, – написал Володин у себя на канале. – За клевету, угрозы, порчу имущества, насилие им будут грозить крупные штрафы, принудительные работы или лишение свободы до 10 лет, если преступление совершено группой лиц. 

На момент публикации 97% принявших участие в опросе высказались в поддержку законопроекта.  Лишь 1% участников опроса негативно относится к ужесточению наказания коллекторов, двум процентам россиян все равно, как будут наказывать переступивших рамки сотрудников коллекторских бюро. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Федеральные новости
01.02.2023 17:40
Федеральные новости 01.02.2023 17:40
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
31.01.2023 21:03
Федеральные новости 31.01.2023 21:03
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
25.01.2023 16:13
Федеральные новости 25.01.2023 16:13
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
25.01.2023 09:13
Федеральные новости 25.01.2023 09:13
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
17.01.2023 17:24
Федеральные новости 17.01.2023 17:24
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
13.01.2023 15:32
Федеральные новости 13.01.2023 15:32
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
13.01.2023 13:13
Федеральные новости 13.01.2023 13:13
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
11.01.2023 11:23
Федеральные новости 11.01.2023 11:23
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
05.01.2023 17:07
Федеральные новости 05.01.2023 17:07
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
04.01.2023 16:22
Федеральные новости 04.01.2023 16:22
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
25.12.2022 10:34
Федеральные новости 25.12.2022 10:34
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
21.12.2022 09:10
Федеральные новости 21.12.2022 09:10
Комментарии 0

0
Далее
Федеральные новости
20.12.2022 20:56
Федеральные новости 20.12.2022 20:56
Комментарии 0

0
Далее
Федеральные новости
15.12.2022 20:14
Федеральные новости 15.12.2022 20:14
Комментарии 0

0
Далее
Федеральные новости
25.11.2022 16:44
Федеральные новости 25.11.2022 16:44
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

15:59
«Людей отправляли назад»: жителей Волжского шокировали платежками за мусорСмотреть фотографии
15:53
СК: в Волгоградской области разыскивают пропавшего в марте 2020 года мужчинуСмотреть фотографии
15:22
билайн подвел итоги развития инфраструктуры в Волгоградской области в 2022 годуСмотреть фотографии
15:09
Под Волгоградом разыскивают седого мужчину в камуфляжной курткеСмотреть фотографии
14:14
«Участвовал в боевых действиях в Чечне»: в Волгоградской области простились с погибшим на Украине старшим прапорщиком Алексеем ТулуповымСмотреть фотографии
14:12
Мир «Зёмы» расширяется: начались съемки сериала «Макс и Гусь»Смотреть фотографии
13:57
Волгоградский губернатор анонсировал дополнительные меры поддержки участников СВОСмотреть фотографии
13:11
На границе Волгоградской области в фотоловушку попалась рысьСмотреть фотографии
12:56
В Волгограде судят водителя, который задавил подростка на пешеходном переходеСмотреть фотографии
12:36
В ИВЦ обосновали порядок начисления оплаты за отопление волгоградцамСмотреть фотографии
12:13
«Дешевле только в Саратове»: в Волгограде выросли цены на жилье в новостройкахСмотреть фотографии
12:02
Россияне ждут от Госдумы ужесточения мер в отношении коллекторовСмотреть фотографии
12:01
На таможне в Волгограде проверили партию кошачьих домиков из ТбилисиСмотреть фотографии
11:22
«Поднимали домкратом»: в Волжском пенсионерка за рулем сбила насмерть 77-летнюю женщинуСмотреть фотографии
11:21
Волгоградцы увидят 8 февраля пик звездопада Альфа-ЦентавридыСмотреть фотографии
10:37
Молкомбинат в Волгоградской области поставлял в соцучреждение просроченный творогСмотреть фотографии
10:26
Команда «Сталинград» сыграет со «Спартаком» в Волгограде 1 мая в ретро-матчеСмотреть фотографии
10:01
«Над ним сомкнулись глыбы»: спасательная операция на месте гибели гражданина Турции под Волгоградом попала на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:40
«Волгоградэнергосбыт» направил объединенные платежки за электроэнергию и вывоз мусораСмотреть фотографии
09:33
Волгоградца, хранившего дома тротил и боеприпасы, отправили на 4 года в колониюСмотреть фотографии
08:44
УК «7 Ветров»: «Для нас каждый собственник – работодатель»Смотреть фотографии
08:27
Съемки шоу «Битва экстрасенсов» пройдут в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:03
РПН: активность гриппа А и Б выросла в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:40
Волгоградцам рассказали о связи буддистов с длинными выходными в февралеСмотреть фотографии
20:07
Безликие декларации, сбор ДНК и адаптация преступников: Владимир Путин подписал новые законыСмотреть фотографии
19:42
Дверь была плотно прикрыта: в Волгоградской области нашли тела брата и сестрыСмотреть фотографии
18:51
В СВО погиб житель Волгоградской области Александр КосенкоСмотреть фотографии
18:48
Волгоградцам рассказали, можно ли вернуть в магазин просрочку без чекаСмотреть фотографии
18:05
В Волгоградской области задавивший рабочего водитель зерновоза идет под судСмотреть фотографии
17:52
В Волгограде автобус № 79 снес легковушку: есть пострадавшиеСмотреть фотографии
 