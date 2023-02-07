Россияне ждут от Госдумы ужесточения мер в отношении коллекторов

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин 7 февраля опубликовал своем Telegram-канале опрос о том, какое наказание должны нести коллекторы в случае доказанных фактов клеветы, угроз и прочего. Уже больше 4 тысяч человек высказались в поддержку законопроекта.

– Рассматриваем законопроект об ужесточении наказания для коллекторов, – написал Володин у себя на канале. – За клевету, угрозы, порчу имущества, насилие им будут грозить крупные штрафы, принудительные работы или лишение свободы до 10 лет, если преступление совершено группой лиц.

На момент публикации 97% принявших участие в опросе высказались в поддержку законопроекта. Лишь 1% участников опроса негативно относится к ужесточению наказания коллекторов, двум процентам россиян все равно, как будут наказывать переступивших рамки сотрудников коллекторских бюро.