Происшествия

«Поднимали домкратом»: в Волжском пенсионерка за рулем сбила насмерть 77-летнюю женщину

Происшествия 07.02.2023 11:22
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07.02.2023 11:22


В Волжском погибла пенсионерка, которую сбил легковой автомобиль. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла накануне около шести часов вечера. 

«Лада Икс Рэй» под управлением 68-летней женщины двигалась по ул. Машиностроителей и совершила наезд на 77-летнюю женщину, переходившую проезжую часть дороги в неположенном месте. По свидетельству очевидцев, машину пришлось поднимать домкратом, чтобы достать пострадавшую. 

Пешехода доставили в больницу, однако спасти ее не удалось.  

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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