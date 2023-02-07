«Поднимали домкратом»: в Волжском пенсионерка за рулем сбила насмерть 77-летнюю женщину

В Волжском погибла пенсионерка, которую сбил легковой автомобиль. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла накануне около шести часов вечера.

«Лада Икс Рэй» под управлением 68-летней женщины двигалась по ул. Машиностроителей и совершила наезд на 77-летнюю женщину, переходившую проезжую часть дороги в неположенном месте. По свидетельству очевидцев, машину пришлось поднимать домкратом, чтобы достать пострадавшую.

Пешехода доставили в больницу, однако спасти ее не удалось.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области