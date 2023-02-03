В редакцию ИА «Высота 102» обратилась жительница дома № 37 по улице Рабоче-Крестьянской Елена Исламова с жалобой на гигантские счета за отопление в платежках за январь. Шокированная волгоградка рассказала, что разница между начислениями за декабрь прошлого года и январь нынешнего составляет больше 2000 рублей. При этом, утверждает местная жительница, в январе батареи были холоднее, чем в декабре, в разы.





Скриншот: счет за отопление за декабрь 2022 года





Скриншот: счет за отопление за январь 2023 года

— Это просто какой-то кошмар. Мы прописаны в «сталинке» 1953 года постройки втроем — я, муж и семилетний ребенок. В январе за отопление надо заплатить 7500 рублей при среднем доходе нашей семьи на человека в 15 тысяч. Как нам оплатить такие счета? — еле сдерживая слезы, говорит Елена. — И это только одна из платежек… А еще нужно ребенка-школьника растить. А что тогда говорить о стариках, если мы над платежками рыдаем.

По словам возмущенной горожанки, такие огромные счета ей пришли за квартиру общей площадью 74 квадратных метра. Всего же платеж за январь от УК пришел на сумму в 9,5 тысячи рублей, уточнила женщина.





На фото: температура в квартире Елены с 7 по 14 января 2023 года

— При этом с 7 по 14 января при температуре на улице в -25 °С в нашем доме по всем квартирам была температура от 11 до 16 градусов. Батареи были по ощущениям, как еле теплое молоко, холоднее, чем в декабре в разы, — делится волгоградка. — На наши звонки в «УК Ворошиловского района» с просьбой решить проблему с отоплением мы получали ежедневный ответ: «Разбираемся. Работаем над вашей проблемой». После 14 января, когда на улице потеплело, в квартирах стало около 18 градусов. Мы с огромным удивлением выяснили, что акты на пониженные нормы тепла не составлялись. И даже ежедневные жалобы жильцов всего дома не фиксировались. Диспетчер участка объясняла, что у нее просто отсутствует журнал фиксации жалоб, а есть лишь кнопочный телефон и листочек.





Скриншот: счет за отопление за декабрь 2021 года





Скриншот: счет за отопление за январь 2022 года

Елена пояснила, что в результате она и ее соседи по дому получили платежи за январь с баснословными суммами за отопление.

— В нашей квартире тепло за январь оценили в 7500 рублей. А если бы весь январь было бы -25 °С, то нам пришли бы счета в размере 15 тысяч? — задается вопросом Елена Исламова.

Журналисты ИА «Высота 102» попытались связаться с представителями «УК Ворошиловского района» с просьбой объяснить ситуацию с отоплением в доме № 37 по улице Рабоче-Крестьянской, но на звонки по телефонам управляющей организации, размещенным в открытом доступе, никто не ответил. Редакция информагентства готова выслушать позицию УК и опубликовать ее.

Фото: читатели информагентства / Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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