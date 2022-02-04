Общество

«Идут проверки»: кому в Волгограде пересчитают плату за отопление после технической ошибки

Общество 04.02.2022 12:55
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04.02.2022 12:55


Правильность расчетов по начислению платы за отопление в январе 2022 года проверяют специалисты АО "ИВЦ ЖКХ и ТЭК" после обращений волгоградцев на завышенные показатели в платежках. Как сообщил сегодня журналистам главный аудитор контроля сбытовых расчетов АО "ИВЦ ЖКХ и ТЭК" Александр Дробышев, поступили жалобы на необоснованность завышения начисленной платы за оказание услуги по отоплению по 68 многоквартирным домам, из них действительно некорректное начисление выявлено в трех домах: на ул. Загорская, 3, ул. Шекснинская, 24 и Невская, 8. Указанные многоквартирные дома, как пояснил Дробышев, оборудованы общедомовыми приборами учета и, в данных случаях, при внесении объемов потребленной тепловой энергии произошло "задвоение показателей". Жильцам указанных многоквартирных домов произведут перерасчет. Техническая ошибка, как пояснил представитель АО "ИВЦ ЖКХ и ТЭК", произошла по причине человеческого фактора, поэтому по каждому случаю проводятся служебные проверки.
Специалисты ведущего биллингового оператора города отмечают, что в целом начисления за отопление за январь 2022 года в Волгограде ниже, чем были за январь 2021-го из-за температурных показателей. Период снятия показаний приходится на 23 - 25 число каждого месяца, поэтому начисление платы, следовательно, осуществляется на основании полученных данных в указанный период. 
На суммы в платежках влияют два фактора: объем тепловой энергии в жилом помещении собственника и объем тепловой энергии, который затрачивается на отопление мест общего пользования.

"Каждый может проверить правильность начисления. Есть общий объем, показатели приборов учета, какой объем пошел на отопление жилого помещения и общего имущества", - пояснил Дробышев.
Так, если многоквартирный дом оборудован коллективным (общедомовым) прибором учета, то фактическое потребление тепловой энергии за расчетный период определяется по показаниям прибора учета. Если его нет, то плата за отопление начисляется по нормативу, утвержденному комитетом тарифного регулирования Волгоградской области.
Если у граждан есть сомнения в правильности выполненных расчетов, то они могут обратиться в  АО "ИВЦ ЖКХ и ТЭК" с указанием многоквартирного дома и периода расчета, по которому есть вопросы. Дробышев заверил, что каждое такое обращение будет рассмотрено и проверено.  

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