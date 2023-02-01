Общество

Расстрелы, насилие и грабежи: ФСБ опубликовала справки НКВД о зверствах фашистов во время Сталинградской битвы

Общество 01.02.2023 09:39
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01.02.2023 09:39


Центр общественных связей ФСБ России накануне празднования 80-летия победы советских войск в Сталинградской битве опубликовал копии рассекреченных документов о деятельности сотрудников территориального Управления НКВД, хранящихся в УФСБ России по Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», архивные материалы в том числе свидетельствуют о том, какие зверства чинили фашисты в Сталинградской области в период сражений.

В статье, поясняющей опубликованные архивные документы, говорится следующее: 

– На огневых рубежах Сталинграда стояла насмерть 10-я стрелковая дивизия НКВД СССР под командованием полковника А.А. Сараева, которая на окраинах города первой приняла на себя удар врага. Ценой нечеловеческих усилий и подвига ее бойцов, город, практически стертый с лица земли за несколько дней массированной бомбардировки, удалось удержать до прихода регулярных частей Красной армии.

Вместе с частями Красной армии сотрудники советских органов госбезопасности выполняли боевые задания, участвовали в разведке, поимке вражеских шпионов и диверсантов. В 1947 году 28 декабря в Сталинграде был открыт монументальный памятник, надпись на гранитной мемориальной доске которого гласит: «Чекистам, офицерам контрразведки Сталинградского фронта, солдатам и офицерам 10-й дивизии войск НКВД, работникам милиции, погибшим при защите города от немецко-фашистских захватчиков. Август 1942 г. — февраль 1943г.».


– Гитлеровцы не ожидали столь упорного и героического сопротивления советских войск, а потому мстили и вымещали свою злобу на беззащитных горожанах. Солдаты вермахта вламывались в жилища и забирали все, что попадалось им под руку. Не гнушались даже детскими платьями и бельем. Награбленные у населения вещи и ценности гитлеровцы отправляли посылками в Германию.

Из справки начальника УНКВД по Сталинградской области комиссара госбезопасности 3-го ранга А.И. Воронина «О положении и итогах оперативно-чекисткой работы в районах области и гор. Сталинград, освобожденных от немецко-фашистских оккупантов». 20 февраля 1943 г.: «В октябре 1942 г. в г.  Сталинграде оккупанты ограбили квартиру рабочего завода «Красный Октябрь» Зотова Георгия Федоровича, отобрали одежду, продукты питания, посуду и мебель, а его вместе с матерью, женой и двумя детьми в возрасте 3 и 7 лет за оказания сопротивления расстреляли».


– Сразу после окончания Сталинградской битвы Сталинградское УНКВД совместно с органами контрразведки «СМЕРШ» начало работу по проверке (фильтрации) военнопленных, в рамках которой собирались, в том числе, сведения о заминированных немцами территориях.

Город и его окрестности на многие километры были усеяны минами. В период наступления частей Красной армии и ликвидации 6-ой германской армии в районе Сталинграда врагом были уничтожены все документы на установленные ими минные поля и минированные участки на освобождённой территории. Таким образом, каждый шаг в уже отвоеванном и мирном городе грозил смертью.

Из справки начальника УНКВД по Сталинградской области комиссара госбезопасности 3-го ранга А.И. Воронина от апреля 1943 г. «Об участии Управления НКВД в работах по разминированию территории города Сталинграда и Сталинградской области»: «Силами опергруппы, путем допросов и через специально завербованную агентуру, обработано 50.000 челов[ек] военнопленных, от которых получены показания о расположении минных полей противника, в том числе и ранее неизвестных частям РККА, в связи с тем, что все документы на минные поля немцами были уничтожены».

Всего в результате допросов было выявлено около 300 минных полей и участков, в которых было заложено до 150 тысяч противотанковых и противопехотных мин. Полученные от военнопленных сведения существенно облегчили работу инженерных частей РККА, занимавшихся разминированием.


– После освобождения города сотрудниками Управления наркомата госбезопасности (УНКГБ) по Сталинградской области были установлены главные виновники в злодеяниях, совершенных в период оккупации. Среди них генерал-майор Пауль Ленинг, возглавлявший немецкую военную комендатуру в городе Сталинграде, который являлся организатором грабежей и издевательств над советскими гражданами оккупированных немецкими захватчиками районов.


Фото: Павел Мирошкин / ИА "Высота 102"

Архив: ЦОС ФСБ России 


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