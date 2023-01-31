Волгоградец присвоил оформленный на слепого товарища кредит

Общество 31.01.2023 11:16
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31.01.2023 11:16
39-летнему волгоградцу придется ответить за обман своего знакомого. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, мужчина обвиняется в покушении на кражу с банковского счета в крупном размере.
В сентябре 2021 года, находясь в гостях у своего знакомого, являющегося инвалидом по зрению, приятель попросил у последнего сотовый телефон для звонка. Увидев на мониторе приложение одного из банков, гость без ведома хозяина ввел код, угадав комбинацию из четырех цифр, которая совпала с днем рождения знакомого.
Получив доступ к банковскому приложению, обвиняемый оформил кредит на имя товарища на 960 тысяч рублей, добавив свой номер в приложение для распоряжения средствами.
Так называемый друг успел перевести со счета инвалида 400 тысяч рублей. Но всей суммой кредита завладеть ему не удалось. Владелец телефона узнал об оформлении на его имя крупного займа от оператора и сразу обратился в правоохранительные органы.
Вину в обмане товарища мужчина полностью признал. Дело будет рассматривать Краснооктябрьский районный суд Волгограда. Обвиняемому грозит срок до 6 лет.
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