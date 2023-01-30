Общество

«По праву сильного»: пятеро волгоградцев стали героями фильма «Русские. XXI век»

Общество 30.01.2023 11:41
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30.01.2023 11:41


Пятеро волгоградцев стали героями документальной картины «Русские. ХХI век. Фильм 2. По праву сильного». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на создателей фильма – «Нестеренко Центр», в центре внимания сценаристов оказались руководитель казачьего коллектива «Бузулук» из Новоаннинского района Яков Иванов, профессор ВолГМУ, создатель экзоскелетов Александр Воробьев, врач скорой помощи Федор Андрющенко, контрабасист Александр Деревенсков и 97-летний участник Великой Отечественной войны Александр Васильевич Медков. 



Авторы фильма постарались в небольшой временной промежуток не только продемонстрировать любимое дело и хобби героев, но и показать их глубокий внутренний мир, требовательность к себе, нравственные и духовные корни. 

Например, известный в России создатель экзоскелетов Александр Воробьев предстает в фильме не только как талантливый изобретатель, но и как человек, переживший личное горе и потерю двоих близких людей. Полностью посвященный в свою профессию и желание облегчить страдания перенесших серьезные заболевания пациентов Александр Воробьев гордится тем, что возраст династии его родных и близких в медицине составляет в общей сложности около 300 лет. Благодарные пациенты, философские рассуждения о смысле жизни, о цели изобретения – все это стало частью сюжета о знаменитом волгоградце. 

Еще один герой документального фильма – врач скорой помощи Федор Андрющенко. Уже больше 30 лет он спасает жизни маленьких пациентов, а многие жители Дзержинского района Волгограда и не только знают его как большого и добродушного Дядю Федора. В фильме Федор Андреевич рассказывает о том, как изобретает вместе с Александром Воробьевым экзоскелеты, рассуждает о верности основной работе, а также вспоминает теракты декабря 2013 года. На одну смену бригады Андрющенко выпали и взрыв на вокзале в центре Волгограда, и следующий взрыв в троллейбусе в Дзержинском районе. 

Кадры с играющим на улице на контрабасе преподаватели музыки Александром Деревенсковым, 97-летним участником Великой Отечественной войны Александром Васильевичем Медковым, который каждое утро начинает с гирь, плотно завязаны на общем для этих и других героев знаменателе – любви к родной земле и к своей стране. 

Как рассказал ИА «Высота 102» один из создателей фильма, продюсер из Самары Сергей Меркулов, героев для этого фильма авторы документальной ленты находили в СМИ, обращались за помощью и в региональное отделение Союза журналистов.

– С некоторыми героями, которых мы изначально планировали снять, мы, к сожалению, не встретились по причине их плохого самочувствия, – поделился Сергей Меркулов. – Но, надеюсь, фильм от этого хуже не стал, потому что все герои – это, действительно, необычные люди, которые удивляют и восхищают. Вот, например, Александр Васильевич Медков, который мечтает дожить до 100 лет, собирается пробежать кросс, посвященный 80-летию Победы в Сталинградской битве. Ну как было не снять такого человека? 

В комментариях к фильму зрители сходятся в одном – лента получилась очень светлая. 

– Очень честный фильм, после просмотра которого понимаешь, что мир, Россия держится на мудрости простых людей. И, наверное, только благодаря им. Ну и по милости Божьей, – поделилась своим мнением Инна Иванова.

Смотреть фильм полностью. 

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