«По праву сильного»: пятеро волгоградцев стали героями фильма «Русские. XXI век»

Пятеро волгоградцев стали героями документальной картины «Русские. ХХI век. Фильм 2. По праву сильного». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на создателей фильма – «Нестеренко Центр», в центре внимания сценаристов оказались руководитель казачьего коллектива «Бузулук» из Новоаннинского района Яков Иванов, профессор ВолГМУ, создатель экзоскелетов Александр Воробьев, врач скорой помощи Федор Андрющенко, контрабасист Александр Деревенсков и 97-летний участник Великой Отечественной войны Александр Васильевич Медков.





Авторы фильма постарались в небольшой временной промежуток не только продемонстрировать любимое дело и хобби героев, но и показать их глубокий внутренний мир, требовательность к себе, нравственные и духовные корни.

Например, известный в России создатель экзоскелетов Александр Воробьев предстает в фильме не только как талантливый изобретатель, но и как человек, переживший личное горе и потерю двоих близких людей. Полностью посвященный в свою профессию и желание облегчить страдания перенесших серьезные заболевания пациентов Александр Воробьев гордится тем, что возраст династии его родных и близких в медицине составляет в общей сложности около 300 лет. Благодарные пациенты, философские рассуждения о смысле жизни, о цели изобретения – все это стало частью сюжета о знаменитом волгоградце.

Еще один герой документального фильма – врач скорой помощи Федор Андрющенко. Уже больше 30 лет он спасает жизни маленьких пациентов, а многие жители Дзержинского района Волгограда и не только знают его как большого и добродушного Дядю Федора. В фильме Федор Андреевич рассказывает о том, как изобретает вместе с Александром Воробьевым экзоскелеты, рассуждает о верности основной работе, а также вспоминает теракты декабря 2013 года. На одну смену бригады Андрющенко выпали и взрыв на вокзале в центре Волгограда, и следующий взрыв в троллейбусе в Дзержинском районе.

Кадры с играющим на улице на контрабасе преподаватели музыки Александром Деревенсковым, 97-летним участником Великой Отечественной войны Александром Васильевичем Медковым, который каждое утро начинает с гирь, плотно завязаны на общем для этих и других героев знаменателе – любви к родной земле и к своей стране.

Как рассказал ИА «Высота 102» один из создателей фильма, продюсер из Самары Сергей Меркулов, героев для этого фильма авторы документальной ленты находили в СМИ, обращались за помощью и в региональное отделение Союза журналистов.

– С некоторыми героями, которых мы изначально планировали снять, мы, к сожалению, не встретились по причине их плохого самочувствия, – поделился Сергей Меркулов. – Но, надеюсь, фильм от этого хуже не стал, потому что все герои – это, действительно, необычные люди, которые удивляют и восхищают. Вот, например, Александр Васильевич Медков, который мечтает дожить до 100 лет, собирается пробежать кросс, посвященный 80-летию Победы в Сталинградской битве. Ну как было не снять такого человека?

В комментариях к фильму зрители сходятся в одном – лента получилась очень светлая.

– Очень честный фильм, после просмотра которого понимаешь, что мир, Россия держится на мудрости простых людей. И, наверное, только благодаря им. Ну и по милости Божьей, – поделилась своим мнением Инна Иванова.

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