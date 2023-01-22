«Работаем братья!»: волгоградский депутат сообщил об отправке штурмовиков в зону СВО

Депутат Госдумы от Волгоградской области Андрей Гимбатов сегодня, 22 января, отчитался о готовности штурмового отряда «Шторм» к отправке в зону СВО.
— Второй штурмовой отряд полностью укомплектован и экипирован. Готов к выполнению любых поставленных задач! Работаем братья! — цитирует пост в Telegram-канале политика ИА «Высота 102».
Гимбатов уточнил, что штурмовики обеспечены всей современной боевой амуницией и снаряжением, а с личным составом проведена серьезная подготовка.
Ранее журналисты информагентства сообщали об отправке в зону боевых действий специального отряда «Сталинград». Бойцов напутствовал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
Скриншот видео: Андрей Гимбатов / t.me