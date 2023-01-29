В Волгограде в утреннем ДТП погиб молодой мужчина: видео

В Волгограде устанавливаются обстоятельства ДТП, произошедшего сегодня, 29 января, около 08.00 в Красноармейском районе. Сообщается о погибшем.

— По предварительным данным, 22-летний водитель за рулем автомашины ВАЗ-2112 двигался по улице 40 лет ВЛКСМ, — прокомментировали ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — Напротив дома № 55 водитель потерял управление и наехал на столб.

Как уточнили в полицейском главке, в результате аварии водитель от полученных травм скончался. На месте дорожного инцидента работают экипажи городской ГАИ и следственно-оперативная группа.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области