Барановская пообещала купить носки главе поселения Волгоградской области

История с дорогой в хуторе Авилов Фроловского района Волгоградской области, которая прозвучала в стриме ОНФ, получила продолжение. Как сообщает ИА «Высота 102», ведущей Юлии Барановской удалось пообщаться с главой Авиловского сельского поселения Павлом Ураковым, который, как ранее рассказывали жители, предложил им самим составить смету и сделать разметку будущей дороги.





- Вы бы назвали сроки, проговорили, нет, вы начинаете говорить, эти врут, депутаты денег не дают, это все не то, а меня назначили человеком на букву «с». Вы дорогу-то сделайте. А мы 9 февраля пошлем к вам представителя народного фронта, - заявила Юлия Барановская.





Это известие главу обрадовало.





- Отлично, - сказал он.





- Будет дорога, буду вам на 23 февраля носки посылать в подарок, - парировала ведущая.





Напомним, ранее на прямую связь с ведущей ОНФ вышли жители хутора Авилов, которые пожаловались на отсутствие дороги в населенном пункте. Люди просили хотя бы отсыпать ее щебенкой.