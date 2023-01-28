Барановская пообещала купить носки главе поселения Волгоградской области

Общество 28.01.2023 10:05
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28.01.2023 10:05
История с дорогой в хуторе Авилов Фроловского района Волгоградской области, которая прозвучала в стриме ОНФ, получила продолжение. Как сообщает ИА «Высота 102», ведущей Юлии Барановской удалось пообщаться с главой Авиловского сельского поселения Павлом Ураковым, который, как ранее рассказывали жители, предложил им самим составить смету и сделать разметку будущей дороги.
- Вы бы назвали сроки, проговорили, нет, вы начинаете говорить, эти врут, депутаты денег не дают, это все не то, а меня назначили человеком на букву «с». Вы дорогу-то сделайте. А мы 9 февраля пошлем к вам представителя народного фронта, - заявила Юлия Барановская.
Это известие главу обрадовало.
- Отлично, - сказал он.
- Будет дорога, буду вам на 23 февраля носки посылать в подарок, - парировала ведущая.
Напомним, ранее на прямую связь с ведущей ОНФ вышли жители хутора Авилов, которые пожаловались на отсутствие дороги в населенном пункте. Люди просили хотя бы отсыпать ее щебенкой.Журналист ИА «Высота 102» после выхода первого стрима тщетно пытался пообщаться с Павлом Ураковым. Застать главу поселения на рабочем месте так и не удалось. Его подчиненные объясняли, что чиновник находится то в Волгограде, то в районе.
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