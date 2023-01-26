Волгоградский чиновник пропал после критики Барановской

Глава Авиловского сельского поселения Иловлинского района Волгоградской области Павел Ураков уже два дня не появляется на работе после того, как его имя прогремело на всю страну. Как сообщает ИА «Высота 102», о существовании чиновника узнали после стрима ОНФ, где жительница хутора Авилов пожаловалась на проблемы с дорогой.

– У нас нет дороги. Мы обращались к главе нашего сельского поселения. Чтобы он нам хотя бы щебенкой отсыпал. Он принял наше заявление, сказал, составьте смету, дорогу разметьте, мы подписи собрали. Он сказал, что решим эту проблему. А потом заявил, что денег нет, все деньги на лечение ковидных идут, а потом спецоперация. Тоже денег нет.





Ведущая стрима Юлия Барановская не смогла сдержать эмоций.

– Павел Борисович. Это в ваших интересах. Людям можете вешать лапшу на уши и что денег из-за ковида нет. Мы берем эту ситуацию на контроль, – резко заявила она.

Корреспондент ИА «Высота 102» уже два дня тщетно пытался поговорить с главой Авиловского сельского поселения Павлом Борисовичем Ураковым, чтобы дать возможность чиновнику высказать свою точку зрения на озвученную жителями проблему. Однако со вчерашнего дня связаться с чиновником не удалось. В администрации Авиловского сельского поселения поясняли, что Павел Борисович сначала находился в Волгограде, потом – в районе и попросили перезвонить сегодня, 26 января в девять утра. Но и в девять утра главы поселения на месте не оказалось – он, по словам его подчиненных, сразу из дома снова поехал в район.

Корреспондент ИА «Высота 102» оставил номер телефона в администрации Авиловского сельского поселения и ждет звонка от чиновника. Хотя, возможно, застать его на месте не удается потому, что Павел Борисович уже занялся ремонтом злосчастной дороги.