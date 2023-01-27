Расследования

«Побоев не было»: в Волгограде напавший с трубой на сотрудницу МБУ «Северное» избежал наказания

Расследования 27.01.2023 13:45
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27.01.2023 13:45




Волгоградские полицейские не увидели состава преступления в нападении на сотрудницу МБУ «Северное» Марию Казачкову. Как рассказала ИА «Высота 102» мама 20-летней девушки Алла Густавовна, соответствующее постановление принято в отделе полиции №3 Дзержинского района Волгограда. 

Как следует из документа, процессуальная проверка показала, что диагноз, поставленный девушке в лечебном учреждении, а именно «ушиб мягких тканей головы, растяжение связочного аппарата шейного отдела позвоночника», не подтвердился. 

Так, подчеркивается в постановлении, повреждения должны включать в себя «кровоподтек, гематому, поверхностную рану и т.д.». 

Их  отсутствие не позволяет подтвердить данный диагноз и дать ему судебно-медицинскую оценку, – цитата из документа. – Решение вопроса о возможности возникновения повреждений при падении с высоты собственного роста не входит в компетенцию судебно-медицинских экспертов.

В то же время длительность лечения Марии Казачковой, как считают полицейские, не может быть положена в основу квалификации степени тяжести вреда здоровью и «объясняется субъективными жалобами и ее имеющимся хроническим заболеванием, а именно – остеохондрозом позвоночника». 

На этом основании полицейские сделали вывод, что отсутствует состав преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ «Побои». 

В документе также указывается, что усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.1.1. КоАП РФ. Однако в отделе полиции №3 считают, что «нецелесообразно выделять материал проверки по признакам состава административного правонарушения, предусмотренного ст.6.1.1. в связи с тем, что «не установлено лицо, причинившее телесные повреждения Казачковой М.С. При установлении данного лица оно будет привлечено к административной ответственности по данной статье».


В то же время, как следует из документа, лицо, причинившее повреждения сотруднице МБУ «Северное», известно – это А.Н.Лутков. Действия данного гражданина и проверят на предмет привлечения к административной ответственности. 

Наказание по статье административного кодекса, в случае установления вины А.Н.Луткова, предусматривает штраф в размере от 5 до 30 тысяч рублей, арест от 10 до 15 суток или обязательные работы от 60 до 120 часов. 

Мария Казачкова и ее родственники были шокированы, когда узнали об отказе в возбуждении уголовного дела. 

Мы потрясены! Получается, что человек, который едва не убил мою дочь, не ответит за содеянное? – возмущается Алла Густавовна. – Все ведь снято на видео, где он бьет мою дочь каким-то предметом, то ли трубой, то ли палкой. Спасибо, на Маше была шапка и куртка, а то мог бы голову проломить. А нам объясняют, что проблемы со здоровьем у моей дочери были из-за остеохондроза! К тому же этот человек на камеру угрожал убийством! И ему ничего за это не будет?

По словам Аллы Густавовны, полицейские, которые проводили проверку, даже не приобщили к материалам видеозаписи, которые зафиксировали инцидент в мельчайших подробностях и которые тиражировали все волгоградские СМИ. 

Зато в отношении моей дочери проводилась проверка по статье 306 УК РФ – за заведомо ложные показания. Маша была так напугана, что боялась ходить в полицию. Мы вынуждены были нанять адвоката, который сейчас защищает наши права, – продолжает Алла Густавовна. 

В настоящее время адвокат уже обжаловала постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в прокуратуре. 

Мы это так не оставим, будем обращаться и в ОНФ, и к уполномоченному по правам человека и к президенту, – заявляет мама Маши. – Моя дочь провела в больнице две недели, у нее был сильный стресс от пережитого, не говоря уже о травмах. Она у меня с детства любит животных, учится на кинолога, мечтает всю жизнь связать с этой профессией. Но она получила серьезную психологическую травму, а виновник этой ситуации, по сути, избежал наказания. 

Напомним, вопиющий случай произошел в Дзержинском районе Волгограда 29 ноября прошлого года. На сотрудников МБУ «Северное», которые приехали на отлов собак по заявке руководителя организации, расположенной в промзоне, напал мужчина. 

Сначала нападавший ударил одного из ловцов, потом, подхватив с земли какой-то предмет,  ударил  20-летнюю Машу. На видео запечатлены угрозы нападавшего  - «Я тебя сейчас застрелю! Я Чечню прошел!», « Я тебе обещаю – ты до завтра не доживешь! Сейчас приедут люди!».

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