«200 дней и ночей»: в волгоградском ГУ МВД открылась уникальная ретро-выставка

В Волгограде в главном управлении МВД России открылась уникальная ретро-выставка печатных изданий «200 дней и ночей», приуроченная к 80-летия Победы в Сталинградской битве. На экспозиции представлены газеты и журналы, а также фотографии и листовки Советского Союза, Германии, Румынии, Венгрии, запечатлевшие события с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943-го.





– Представленные подлинные печатные издания наглядно рассказывают о каждом из двухсот дней Сталинградской битвы и самом главном событии этого периода – Дне разгрома немецко-фашистских войск 2 февраля 1943 года, – рассказали ИА «Высота 102» в региональном главке полиции. – На выставке также представлены и экспонаты музея главного управления – медали, ордена и фотографии, свидетельствующие о подвиге воинов 10-й дивизии НКВД.





С экспозицией уже ознакомились губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, руководители силовых структур, сотрудники подразделений полиции.









Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области